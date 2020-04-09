1 المرأة الجوهرة الثمينة

عن موقع اسلام هاوس

ترجمة.. جمال مصباح

المقال الأصلي مكتوب باللغة الفرنسية , عملت على ترجمته للغة الضاد لتعميم الفائدة , خاصة وانه يتضمن معلومات قيمة تفند الصورة النمطية لدى الغرب على الشريعة الإسلامية و على حقوق المرأة المسلمة التي سبقت التشريعات الغربية بكثير .

ويشتمل الموضوع على المحاور الآتية..

-تمهيد

-وضعية المرأة في الغرب

-تحرر المرأة

-وضعية المرأة في الإسلام

تمهيد ..

اليوم أكثر من الأمس, عن جهل أو بغرور, في مواجهة الحقيقة, البعض يهاجمون الإسلام وينتقدونه.بينما هذه الديانة تمثل بامتياز احترام حقوق الإنسان في جميع الأفاق و مختلف الطبقات. يتهمونه بقمع فئات معية من الناس وتشويه سمعتهم والمس بها .

يزعمون على وجه الخصوص أن المرأة تحتل درجة أسفل, وان حقوقها منتهكة أو لا وجود لها , وان دورها في المجتمع شبه منعدم .

بين الحقد والكذب والجهل والخلط ,ما هي مكانة المرأة في الإسلام وفي الغرب ؟ فأين تحضا حقا بالاحترام والاندماج في المجتمع وأين تلعب دورا فعالا؟

وضعية المرآة في الغرب

في الغرب , وبالدول غير المسلمة عموما ,المرآة , حسب قولهم كاملة المواطنة ,مساوية للرجل على جميع الأصعدة , بينما هذه المساواة ,,المزعومة , لم تكن مكسبا على الدوام , بل كانت دائما تطالب بها بصوت عال وقوي وعلى حساب حياتها أحيانا.

في العصر الذي كانت الجحافل المعزولة في صراع من اجل الوجود, الجماعة تسهر على التخلص من كل ذرية تتطلب عناية كبيرة. الإناث كان لهن طابع العائق في الدرجة الأولى.

يبحثون إذن سبل التخلص منهن منذ الولادة.ولا يتركون على قيد الحياة إلا عددا قليلا تقتضيه ضرورة التكاثر .في اليونان كن شيء يباع

ويشترى في الأسواق وليس لهن أي حق . في الإمبراطورية الرومانية كان للرجل كل الحق على عائلته , بما فيها حق الحياة أو الموت على زوجته وأبنائه ,بدون محاسبة من طرف الدولة . في الهند ,عند وفاة الزوج ,زوجته تحرق نفسها بمحض إرادتها .اليوم تكتفي بحلاقة شعرها .

إلى يومنا هذا , هناك وضعية تزداد خطورة باستمرار . البغاء , لم تكن مسموح بها للفتيات غير المتزوجات فقط بل في بابل وعند الفينيقيين والليديون ولدى شعوب أخرى أيضا , مطلوبة بل مأمور بها في الدين .ببابل العاصمة القوية للبابليين كان إلزاميا على كل فتاة صغيرة بان تحج مرة واحدة على الأقل إلى ضريح إلهة ميليتا من اجل الدعارة, على شرفها, وباختيار حر للرجال الذين يركضون وسط الحشد.

يحكى ان خوفو ملك مصر استغل ابنته في الدعارة لجمع المال الكافي لبناء هرم.

لدى الأشخاص ذوي الديانة اليهودية ,المرأة ملعونة لأنها هي التي أثرت على ادم (عليه السلام) لارتكاب الخطيئة .

لدى المسيحيين الأوائل , كانت المرأة تعتبر بابا للشيطان .

في فرنسا سنة خمس مائة وخمس وثمانين بمجلس ماكون , كان السؤال هو ما إذا كانت المرأة كائن بشري وتملك روحا , وإذا كان الأمر كذلك فهل لها روح حيوان أم بشر ؟ وخلصوا في النهاية إلى أن لها روح بشرية ولكنها خلقت فقط لخدمة الرجل.

الغرب على يقين بان السحر مرتبط بالطبيعة الأنثوية ,وان كل امرأة هي ساحرة بامتياز ( مقابل ساحر هناك عشرة آلاف ساحرة ) . الحطب يشتعل ابتدءا من القرن الخامس عشر على وجه الخصوص ولا ينطفئ إلا في القرن السابع عشر . في فرنسا سنة ألف وثمان مائة وأربعة1804

في مدونة نابليون , ليس للمرأة أي حق في ارث زوجها , وإذا رغبت في الزواج من جديد , تكون خاضعة لقرار المجلس العائلي .

في القوانين الانجليزية ,لم تعتبر المرأة مواطنة في القرن الماضي إلى غاية سنة ألف وثمان مائة وخمسة و كان للرجل حق بيع زوجته .

في الصين سنة الحصان والمرأة علامة سيئة , وفي مجتمعات أخرى كان أو لازال للمرأة نفس المصير أو أسوا.

منذ قرون والمرأة في وضعية انحطاط مؤكد ولا تحظى بأي اعتراف. رغم دورها في المجتمع, فهي مهانة, مكروهة, ومهملة حولت إلى أداة لتلبية الرغبات و الإنجاب.

وقد يقولون بان المرأة لم تعد تعتبر كذلك. فهي الآن محترمة وجزء من المجتمع , وتتوفر على حقوق مثلها مثل الرجل . فهي حرة ويمكنها أن تعمل كما يحلو لها.

بالتأكيد, صحيح أن النظرة السائدة للمرأة قد تغيرت, ولكن في أي اتجاه يسير هذا التغيير ؟

يتبع