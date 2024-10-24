يحدث هذا بمطار وجدة انكاد

ابو اسامة : من مغاربة المهجر

يتعرض بعض مستعملي مطار وجدة-انجاد من ابناء الجالية المغربية المقيمة خارج الوطن لاجراءات مجحفة تصل الى حد التبخيس والاهانة ،ويتعلق الامر بمراقبة الامتعة بعد اجراءات التسجيل بشكل عادي،ولاجدال في ضرورة احترام الاوزان المسموح بها والمعروفة لدى الجميع.أما الجديد فهو احداث نقطة مراقبة لاحجام الحقائب اليدوية التي يصطحبها المسافرون معهم داخل الطائرة ،حيث يتم ادخال الحقيبة في وعاء حديدي لمعرفة امكانية ادخاله في موضع الامتعة وتدخل الحقيبة ويتم عدم قبولها لوجود 1 سنتمتر او اقل في عرضها.وقد اسندت المهمة الى شباب ، بعضهم لاعلاقة لهم بأبسط اساليب التعامل والتواصل فيقومون بسحب التذكرة من صاحبها بطريقة غير لائقة ، ومستفزة ، ويأمرونه بالتوجه الى شباك خاص محدث للأداء، ومن استجاب للأداء فذاك ومن احتج ورفض فان شجارا وتلاسنا يصل الى حد الشجار ، على مرأى ومسمع مسؤولي المطار ، ولا يفض الاعند تدخل احدهم ان تمت المناداة عليه ليراجع العملية ويجدها مقبولة فيأمر بسماح للمسافر باصطحاب حقيبته .

ان مشاهد المشادات اصبح يتكرر تقريبا خلال كل رحلة مما يعطي انبطاعا سيئا عن مطار وجدة انكاد ،وكاميرات المراقبة تسجل مايحدث.والملاحظ ان الهم الوحيد لهؤلاء ،ولهذه العملية هي جمع المال ،والا كيف يسمح لحقيبة -جدلا -لاتخضع للمواصفات بأن تصطحب بعد الأداء ؟ثم ان نفس الحقائب قد اصطحبها اصحابها خلال قدومهم من مختلف المطارات الاوروبية ومع نفس شركات الطيران دون اي عرقلة ، في حين يتم التضييق عليهم بمطار وجدة -انجاد

ان بعض المسؤولين يتفهمون الوضع ويسمحون بالمرور عند مراجعة العملية ،وهذا ما يجب فعله،ولكن لماذا يسمح لشركة مناولة -ان صح مايقال- بأن تتدخل بهذا الشكل وبطاقم شباب غيربعضهم غير مؤهل سلوكيا ،ولا مؤطر تواصليا، بتدبير شأن يهم الجالية الجالية المغربية المقيمة بالخارج والتي يحث صاحب الجلالة في جل خطاباته بحسن استقبالهم وحسن توديعهم ،.أليس جديرا بالمسؤولين المحليين ان يخرجوا من مخابئهم ويتواصلوا مع المعنيين ويدافعوا عن أبناء المغرب المقيمين بديار المهجر؟

ان مشهد التضييق المجحف هذا ،يسيئ الى سمعة بلدنا ،وينبغي على الجهات المعنية بتدبير القطاع جهويا ووطنيا ،ان تقوم بما يجب القيام به لأعادة الوضع الى نصابه . ابناء الجالية مع القوانين الجاري بها العمل منذ زمن بعيد ولكنهم يستنكرون تعرضهم للظلم والاهانة داخل وطنهبسلوكات وتصرفات اقل ما يقال عنها انها مهينة

