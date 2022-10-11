وجدة، أوقفوا تدهور البيئة التحتية للمدينة!

محمد يوسفي

من المحزن جدا أن نرى ما آلت إليه الأمور في مدينة وجدة على مستوى تسيير الشأن العام، بنية تحتية مهترئة و مشاريع بدون فائدة تذكرو إهمال و تدهورعلى أغلب الأصعدة.

إن برنامج إعادة تأهيل مدينة الألفية و التي أنفقت عليه الدولة وعاء ماليا ضخما من أجل توفير فضاءات و مرافق تليق بتاريخ المدينة العريق و من أجل الرفع من جمالية المدينة و جاذبيتها لم تصاحبه أية أعمال صيانة حقيقية و مستمرة تمكن من المحافظة على المكتسبات لمدة معقولة تتناسب و الميزانيات التي صرفت عليها

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فماذا لدينا اليوم؟ لدينا طرقات مليئة بالحفر و أرصفة محطمة و بدون إصلاح و أنوار معطلة و إشارات مرور بائسة، زيادة على العلامات الأرضية التي لم يبق منها إلا الأثر الملتبس. أما بخصوص الحدائق و الساحات و الفضائات العمومية، فحدث و لا حرج. راح مسؤولونا – و بطريقة غاب عنها الاحتراف- في عز الصيف و ندرة المياه ينقلون التراب و يغرسون النخيل و الأشجار خارج المدينة على امتداد الطريق المؤدية إلى المطار بينما الفضائات داخل المدينة، تلك التي يرتادها المواطنون للترويح عن النفس بقيت مهملة الإنارة و الكراسي و العشب و الألعاب. و المقزز أكثر أن ترى ساحة جدة ، المكان الرمز بالنسبة لجيل كامل من الوجديين، بنافورتيها في ذلك المنظر الكئيب المخزي و قد تحولت إلى مطرح للنفايات و مكان للقمامة و الرذيلة؛ و نفس الحال بالنسبة لساحة زيري بن عطية، المؤسس لهذه البلدة الطيبة، بقوسها و مسرحها و رواقها. كل شيئ بها طاله الضياع أو التخريب، من البلاط إلى الإنارة، و من الأعمال الفنية التي تزين الساحة إلى رواق الفنون نفسه، الذي أصبح مكانا للتبول و التغوط أكرمكم الله.أما فيما يتعلق ببعض « المشاريع »، فشيئ لا يصدقه العقل. تم أنجاز « مشاريع » لم تكن ذات جدوى فعلية أو لم يستفد منها أحد البتة. فما الفائدة مثلا من كهربة الطريق من المطار إلى بنيدرار و زرع كل عواميد الإنارة تلك إذا ظلت هذه الطريق غارقة في الظلام ؟ و ما الفائدة من بناء كل تلك المنصات منذ سنوات و كل تلك الأكشاك إذا لم توظف فعلا لتشغيل الشباب و توفير العمل الكريم لهم؟ ما الفائدة من كل تلك الإنارة و تلك المظلات التي أنجزت بالگربوز و المكان يرتاده بائعون بسطاء يسوقون التين الشوكي بالنهار و هم ليسوا بحاجة إلى كل تلك البهرجة؟



فعلا، إنه لمن المحزن أن نرى المال العام يصرف بهذه الطريقة العديمة الرشد و الفائدة، و خاصة في منطقتنا هذه، و نحن نعلم أنها لا تساهم في خلق الثروة على الصعيد الوطني إلا بقدر ضئيل، و هي المحتاجة أن تستثمر بحكمة في كل درهم و أن توظف كل الإمكانات و القدرات من أجل اللحاق بركب المناطق المغربية الأكثر تطورا و تقدما في إطار جهوية متقدمة متزنة و متوازنة.

إن سمات التبذير الفاحش و علامات الفشل الذريع في تسيير الشأن العام واضحة جلية، و لعل أبرزها لمن يريد التأمل، ذلك النصب العظيم الذي وضعه مسؤولونا عند مدخل المدينة العلمية تيكنوپول. فعند الدوار-الدائري، وضع ذلك الصرح و كان يراد منه بكل تأكيد أن يعبر عن العلم و النجاح و الجمال و الرقي و الإزدهار، لكن المشين و الذي تشمئز له نفس كل غيور، أنه و بعد كل السنين التي مرت، لم يره أحد أبدا يعمل، و لم يعرف أحد لأي شيئ يصلح، حتى تهالك و أتى عليه حكم الزمان و طالته يد الإنسان بالتخريب، فتحول إلى نقيض ما وضع من أجله. إنقلب إلى رمزحقير للجهل و الفشل و البشاعة و الإنحطاط و التخلف و وصمة عار على جبين كل من يتحمل مسؤولية هذا الوضع الكارثي. فعجبا لمدينة يرفع فيها المسؤولون أمام أعين الخلق « ثمثالا » كعنوان لتبذيرهم وسوء تدبيرهم و فشلهم في تسيير الشأن العام … و ناسها و كأنهم في سبات عميق.

محمد يوسفي