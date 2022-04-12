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شركة العمران جهة الشرق : اعلان بيع عن طريق الشباك المفتوح ـ عملية انوار الياسمين سكن اجتماعي ب 250000 درهم بتاوريرت

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شركة العمران جهة الشرق : اعلان بيع عن طريق الشباك المفتوح ـ عملية انوار الياسمين سكن اجتماعي ب 250000 درهم بتاوريرت


تعلن شركة العمران جهة الشرق أنها تضع للبيع عن طريق الشباك المفتوح سكن اجتماعي بعملية أنوار الياسمين بتاوريرت
فعلى الراغبين في الاستفادة الاتصال بالمستشارين التجاريين للوكالة التجارية العمران تاوريرت بالعنوان أسفله ، ابتداء من تاريخ صدور هذا الاعلان
للمزيد من المعلومات المرجو الاتصال بالهاتف : 0536516143

شركة العمران جهة الشرق
العنوان : وكالة العمران بوعرفة شارع زايد بن سلطان طريق جرادة ـ وجدة
الهاتف/ الفاكس : 0536516143
شركة العمران جهة الشرق ـ فرع لمجموعة العمران

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