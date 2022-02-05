مقنعة السائل عن المرض الهائل:مكاشفة سوسيوثقافية الجزء(8)

بقلم: د – خالد عيادي .

وقد وقف قوم من أهل الورع بالعدوة([1]) إلى الناس مستقيلين مشهدين على أنفسهم بالرجوع عن الفتوى بذلك تحرجا من تسويغ الإلقاء باليد إلى التهلكة عصمنا الله من الخطل ووفقنا في القول والعمل.إن قيل ما عندكم في أصل هذا الوباء ومذ كم ظهر في الأرض قلنا: هذا الواقع ابتدأ بأرض « الخطا » و »الصين » في حدود عام أربعة وثلاثين وسبع مئة .حدث بذلك غير واحد ممن يوثق به من أولي الرحلة والجولان ،كالشيخ القاضي الحاج أبي عبد الله « ابن بطوطة » وغيره . قالوا بجيف كثيرة أجلت عنها حرب بتلك الجهة. فتعفنت بعد أن تقدمها بذلك الإقليم حريق نار أتى على النجم والشجر .فيما يناهز عشر مراحل، ففسد الهواء، وتعاضدت الأسباب القريبة بالأسباب القصوى. وفشا في الخلق الموتان والوباء الغريب الذي من شأنه وخواصه السعي والانتقال والدبيب فيما يجاوره من الأرض البعيدة عن عرض البلد المورب.وظهر تعلقه بالمستعدين مع سلامة الهواء، إلى أن تكثر الآفات في الأماكن المتعددة من البلد([2] )فيفسد ما بينهما. ثم يتصل الفساد حسبما قدمنا.

وشمل على هذه الوتيرة أكثر المعمور، فحزر ما هلك من نوع الإنسان به في هذا الوقت المحدود بسبعة الأعشار.ولم يتقدم فيما اتصل بأولي الاطلاع من تواريخ الأمم خبر وباء بلغ مبلغه من أخذه ما بين لابتي المشرق والمغرب.واتصاله بالجزائر المنقطعة في البحر واسئصاله أهل البيت والقرية على سبيل واحدة ، يتعلق بالناس تعلق النار بالحلفاء والهشيم بأدنى ملابسة من إلمام بمريض أو بمباشرة ثوبه وآنيته، وفيما ظهر فيه نفث الدم أشد.وعند قبض النفوس أعظم. وذكر أنه في الأماكن الوبيئة أخف، وفي الضعفاء وأهل الشظف أفتك.وبصنفي النساء والصبيان أمطى([3]) .

في هذا النص المنقول بأصله جملة من الفوائد أهمها: أن طائفة من أهل الورع والعلم تراجعوا عن اعتقادهم بعدم حصول العدوى.ومعنى ذلك عندي، أن نقاشا في « قضية العدوى » كان على أشده بين هؤلاء وأولائك. وذلك هو دور العلماء إلى أن يتمحض الصواب، ويظهر على الخطأ .والكاتب يستعين بكل ما يثبت العدوى.فهو يستعين بالمؤرخين والجغرافيين من أمثال « ابن بطوطة » من ذوي المشاهدات و التجربة. وهذا هو عقل المسلم الحق الذي يفكر بطريقة علمية و سليمة . و لكونه من الأطباء يلجأ الكاتب إلى أسلوب التخويف والترهيب .وذلك الأسلوب هو الأشد على النفوس المستهترة وغير المبالية.

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) يقصد المغرب.[1]

) مقنعة السائل عن المرض الهائل- ابن الخطيب – ص76 [2]

) مقنعة السائل عن المرض الهائل- ابن الخطيب – ص77 [3]