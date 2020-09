الكورتيزون و الفعالية المؤكدة في علاج حالات كورونا الشديدة

الدكتورة خديجة موسيار

الكورتيزون، « العلاج المعجزة » في حالات كورونا الشديدة

كشفت دراسة دولية عن فعالية مؤكدة لأدوية الكورتيكوستيرويدات في علاج الإصابة بفيروس كوفيد -19 و ذالك في الأشكال الحادة منه. وبناءً على هذه الأدلة الجديدة، أصدرت منظمة الصحة العالمية مؤخرا إرشادات علاجية جديدة، توصي بشدة استعمال هذه المواد لعلاج الحالات الشديدة و الحرجة حصرا مع التحدير من اللجوء اليهم في الحالات الغير الشديدة.من المرجح أن يؤدي استخدام الكورتيزون للمرضى الأقل ضررا بالمرض أو الذين لا يعانون من أي أعراض إلى تقليل دفاعاتهم المناعية لمحاربة الفيروس. وهذا طالما أن هذا الجهاز المناعي لا يبالغ في رد فعله.

تجارب سريرية دولية تعطي الأمل في علاج الحالات الشديدة

غالبًا ما تؤدي الأشكال الشديدة من مرض كوفيد 19ببعض المرضى إلى العناية المركزة ، بسبب فشل الجهاز التنفسي. بعد ذلك يعتمد العلاج أساسا على تقنيات الأوكسجين والتهوية الاصطناعية بما يسمى بالعناية القياسية ولم يظهر أي دواء حتى الآن فعالية حاسمة في هذه المرحلة من الخطورة.لكن نتائج الدراسة أعطت أمالا جديدة. تشير إلى أن العلاج بالكورتيكوستيرويدات يقلل من مخاطرالوفاة بنسبة 21٪ و ذالك في ألأشكال الحادة من المرض بالإضافة إلى ذلك ، لم يلاحظ أي آثار جانبية ضارة عند استخدامها.

هده الدراسة التي نُشرت نتائجها في 2 سبتمبر2020 في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية ، هي عبارة عن تحليل تلوي لمجموعة مكونة من 7 دراسات ،تمت بتنسيق من منظمة الصحة العالمية وجامعة بريستول ، وجمع هذا العمل البحثي بيانات 1703 مريضًا من 12 دولة من بينها فرنسا ، المملكة المتحدة ، البرازيل ، كندا ، الصين ، إسبانيا ، الولايات المتحدة و إسبانيا ، الذين تلقوا عن طريق القرعة، اما الرعاية القياسية ، إما دواء وهمي مع الرعاية القياسية ، أو مادة كورتيكوستيرويد التي تشمل ثلاث أدوية : ديكساميثازون ، هيدروكورتيزون أو ميثيل بريدنيزولون.

يدعم هذا التحليل نتائج بحث آخر ، نُشر في يونيو من طرف جامعة اوكسفورد ، أظهر فعالية الكورتيكوستيرويد عند المرضى المصابين بحالات خطيرة. في الواقع ، أدى هذا الإعلان الأول إلى تسريع توظيفه في المستشفيات حتى قبل إعلان نتائج الدراسة الدولية. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن توصيات منظمة الصحة العالمية هذه لا تتعارض مع الممارسات المتبعة منذ عدة أشهر في المغرب، حيث تم استخدام هذه الأدوية في الحالات الخطيرة، كما تداول في الصحف.

الكورتيزون ، الدواء القديم الذي ينافس هرمون الغدة الكظرية

الكورتيكوستيرويد تساعد في تقليل الالتهاب عندما يبالغ الجهاز المناعي في رد فعله ضد العدوى أثناء ما يسمى بعاصفة السيتوكين. هذا الرد المفرط يضر بالرئتين على وجه الخصوص ويؤدي في كثير من الأحيان إلى نتيجة مميتة بعد ضائقة تنفسية . السيتوكينات جزيئات ذات إشارات كيميائية توجه استجابة مناعية صحية يخبرون الخلايا المناعية لمهاجمة الجزيئات الفيروسية في الجسم.ولكن في عاصفة السيتوكين ، تبدأ الخلايا المناعية في مهاجمة الأنسجة السليمة أيضًا.

أثبتت الكورتيكوستيرويدات مرة أخرى أنها ضرورية في مواجهة هذا الفيروس ، كما هو الحال في العديد من الأمراض وذالك منذ 70 عامًا. في الأساس هرمون كورتيزون تفرزه الغدد الكظرية التي تقع فوق الكلى . في عام 1949 أحدث تطوير الكورتيزون الاصطناعي ثورة في علاج العديد من الأمراض بسبب تأثيره القوي جدًا كمضاد للالتهابات مع كونها زهيدة الثمن.

هذا الإعلان يستحق الثناء، حتى لو كنا لا نزال ننتظر اللقاح أو الدواء المضاد الذي يسمح لنا بالتخلص من هذا الفيروس.

Dr MOUSSAYER KHADIJA الدكتورة خديجة موسيار

اختصاصية في الطب الباطني و أمراض الشيخوخة, Spécialiste en médecine interne et en Gériatrie, Présidente de l’association marocaine des maladies auto-immunes et systémiques (AMMAIS),

رئيسة الجمعية المغربية لأمراض المناعة الذاتية و والجهازية, Ancienne chef de service à l’Hôpital de Kenitra, Ancienne interne aux Hôpitaux de Paris – Pitié Salpêtrière – Hôpital Charles Foix

RESUME : Covid-19 : les corticoïdes permettent de sauver des vies

21% de mortalité en moins avec la corticothérapie

Une étude internationale révèle une efficacité certaine des corticoïdes dans les formes sévères de la covid-19. L’OMS a recommandé leur usage. De fait, ces médicaments sont déjà administrés aux patients dans les hôpitaux de bon nombre de pays.

Les formes graves de la Covid-19 mènent une partie des patients en réanimation, en raison souvent d’une insuffisance respiratoire. Le traitement de base repose à ce moment là sur des techniques d’oxygénation et de ventilation artificielle (dénommées « traitement symptomatique » ou « soins standards »). Aucun médicament n’a jusqu’ici montré d’efficacité déterminante à ce stade de gravité.

Une méta-analyse (un regroupement de 7 études), coordonnée par l’OMS et l’Université de Bristol et publiée le 2 septembre dans le Journal of the American Medical Association, indique qu’un traitement par corticoïdes diminuerait de 21% le risque de mortalité des formes sévères de Covid-19. De plus, aucun effet secondaire néfaste n’a été observé lors de leur emploi.