حذار من مخلفات فيروس كورونا قد تلازمك طول الحياة

رغم أن معظم مرضى كوفيد 19 يتعافون في غضون أسابيع قليلة ، لكن عدد منهم بما في ذلك أولئك الذين لم تظهر عليهم علامات في المرحلة الأولية للمرض ، قد يعانون من استمرار أو عودة أعراض على مدى فترة طويلة قد تدوم عدة أشهرو دالك من خلال الشهادات والنتائج الطبية المتاحة، حتى ورد التخوف من ظهور أنواع جديدة من المرض و لو في عدد قليل من الحالات. ومن هنا تأتي الحاجة و تود الدكتورة موسيار خديجة إلى تسليط الضوء على هذه الاضطرابات ، من التعب إلى النوبات القلبية والمشاكل العقلية.

الشعور بالتعب والألم المستمر

يشهد البعض على عدم انتظام دقات القلب ، ومشاكل في الجهاز التنفسي ، وتكرار فقدان حاسة الشم والتذوق ، وآلام المفاصل أو العضلات ، والإسهال أو ضعف القدرات البدنية … وخاصة التعب المستمر. تم ظهور هذه العلامات حتى عند المرضى الذين لم تكن لهم ألأعراض المعتادة و المعروفة في الفترة الأولية للمرض.كما أن كلما كانت الحالة شديدة، كلما كانت المخلفات ثقيلة.يعاني فعلا بعض المرضى حاليًا من تأثيرات شديدة على الرئتين والقلب والكلى والجهاز العصبي …

أضرار قلبية لدى 78٪ من المصابين!

في نهاية شهر يوليو ، حذرت دراسة رصدية ألمانية نُشرت في مجلة جاما القلب من مخاطر حدوث مضاعفات في القلب. أجرى في إطارها أطباء من المستشفى الجامعي في فرانكفورت فحصًا بالرنين المغناطيسي على مجموعة من 100 مريض تعافوا مؤخرًا من كوفيد 19، ودالك بعد مرور شهرين إلى ثلاثة أشهر على الإصابة. 78٪ لديهم نتائج غير طبيعية، حتى بالنسبة لأولئك الذين لم تظهر عليهم أعراض المرض. وجد الباحثون التهابات في عضلة القلب عند 60 مريضًا و / أو التهاب الغلاف المحيط بالقلب لدى22 الباقين ، الأمر الذي يشهد على وجود التهاب ما زال نشطا أو على مخلفاته.

دراسة شيقة وكاشفة عن مدى الضرر الذي يخلفه كوفيد19 حتى عند الإصابات الخفيفة، و تستلزم أن تُكمل لتقييم وتأكيد المدى الدقيق لهذا الضرر

نحو تطور مزمن للمرض ؟

نظرا للظهور الحديث للمرض و دالك منذ 7 أشهر فقط لا زال من الصعب التأكد من مصير المرضى.لكن الأوبئة السابقة لأنواع أخرى من فيروس كورونا غير كوفيد 19 أعطتنا بعض الدروس المفيدة للمقارنة ، مثل السارس (أو المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة) الذي حدث في 2003 ، و الميرس (متلازمة الشرق الأوسط التنفسية التاجية) ،الذي ظهر في عام 2012 .من المعروف أن المرضى المصابين بهذين الفيروسين قد عانوا من مشاكل في الرئة لمدة فاقت 15 عامًا بعد الإصابة بالإضافة إلى اضطرابات العضلات والعظام. كما لوحظت ظواهر التعب المزمن ، حتى أربع سنوات بعد الإصابة ، وكذلك الاضطرابات النفسية المزمنة (الاكتئاب ، ضغوط ما بعد الصدمة ، القلق ، إلخ) بعد 6 أشهر من الشفاء. من الممكن أن يكون الأمر كدالك مع. كوفيد 19

كوفيد 19 و ظهور أمراض المناعة الذاتية

أمراض المناعة الذاتية تنتج عن خلل في جهاز المناعة يبدأ في مهاجمة أجسامنا بدلاً من حمايتها كما هو دوره المعتاد.كما أن هجمات كوفيد 19 تؤدي في أشكالها الشديدة إلى ظهور مظاهر المناعة الذاتية كما هو الشأن في عاصفة « السيتوكين » و هو رد فعل مناعي مفرط يوقع المريض في ضائقة تنفسية ،السيتوكينات هي جزيئات ذات إشارات كيميائية توجه استجابة مناعية صحية يخبرون الخلايا المناعية لمهاجمة الجزيئات الفيروسية في الجسم.ولكن في عاصفة السيتوكين ، تبدأ الخلايا المناعية في مهاجمة الأنسجة السليمة أيضًا.عندما تتلف الأوعية الدموية، يمكن أن يحدث انخفاض ضغط الدم وزيادة فرصة تشكل الجلطات.

تكمن المشكلة في ما إذا كانت هجمات المناعة الذاتية هذه يمكن أن تتطور بعد ذلك إلى أمراض مناعية ذاتية مزمنة قد تدوم مدى الحياة. كما هو الحال في حدوث أمراض مناعية ذاتية مزمنة معروفة ، مثل الذئبة ، والتصلب المتعدد ، والتهاب المفاصل الروماتويدي ، والداء الزلاقي ، والسكري من النوع الأول بعد الإصابة ببعض الفيروسات.

Dr MOUSSAYER KHADIJA الدكتورة خديجة موسيار

اختصاصية في الطب الباطني و أمراض الشيخوخة Spécialiste en médecine interne et en Gériatrie en libéral

Présidente de l’Alliance des Maladies Rares au Maroc رئيسة ائتلاف الأمراض النادرة المغرب

Présidente de l’association marocaine des maladies auto-immunes et systémiques (AMMAIS) رئيسة الجمعية المغربية لأمراض المناعة الذاتية و والجهازية

COVID-19 : quelles séquelles pour les patients guéris ?

Les médecins dans leurs cabinets rencontrent de plus en plus de personnes atteintes de façon plus ou moins significative du coronavirus qui manifestent une persistance ou une récidive de symptômes de cette infection (et alors que leurs tests PCR sont négatifs) bien au-delà des 2 à 3 semaines de convalescence estimées. On craint même maintenant l’apparition de nouveaux types de maladies chez ces anciens malades. D’où la nécessité de faire le point sur ces manifestations, de la fatigue persistante aux atteintes cardiaques en passant par des problèmes psychiques.