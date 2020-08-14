رسالة مفتوحة الى السيد والي امن وجدة انكاد
السيد والي امن وجدة انكاد المحترم
نحن مجموعة من سكان حي القدس، ونيابة عن باقي الساكنة الذين يعانون الأمرين من اصوات محركات الدراجات النارية التي تجوب مختلف شوارع حي القدس بسرعة جنونية ، وبحركات بهلوانية خطيرة على الراجلين والأطفال ، نلتمس منكم ـ السيد والي الأمن ـ اعطاء تعليماتكم للفرق الأمنية الخاصة ، بوضع حد لهذا النوع من التسيب الذي اصبح يقض مضاجع سكان الحي من طرف هؤلاء المتهورين من اصحاب الدراجات النارية ،الذين يثيرون الرعب بشارع محمد السادس ، وما بين طريق سيدي يحي والنقطة المدارية للجامعة وشارع سيدي معافا ،بسرعة جنونية ،وبهدير وزعيق محركاتهم القوية التي لا تراعي للغير حرمة طفلا كان او شيخا أو مريضا.إن هذا السلوك المشين يتكرر كل يوم ابتداء من الساعة السابعة مساء والى حين ساعة متأخرة من الليل بل احيانا حتى الفجر
.ولا يفوتنا أن نشير الى أن خلو هذا المقطع الطرقي المزدوج من ممهلات سير، ومن نقط مراقبة بالرادار ، يشجع فئة المتهورين من اطلاق العنان لنزواتهم التهورية ،وعدم احترام قوانين السير والجولان .
السيد الوالي ،إننا واثقون من تفهمكم وتدخلكم الايجابي كلما رفعت اليكم شكاوى من طرف الساكنة.وتقبلوا فائق احترامنا وتقديرنا
6 Comments
نفس الشيء بحي اريس زنقة ملوية 6 ليلا وشارع مصطفى لوجيدي ليلا وملتقى حي السلام والضحى وحي ايريس أمام حمام السلام ليلا. نلتمس من السيد الوالي تكثيف دويات امنية لمراقبة الدراجات النارية ومعاقبة المتهورين.
اضم صوتي الى هؤلاء المشتكين،واناشد مسؤولي الامن بان يوقفوا هذه الفوضى.والله ليخيل الي احيانا وكان هذا الجزء من المدينة خارج عن القانون.
الشكر الخالص للكاتب لتطرقه لهذه الظاهرة التي خرجت عن السيطرة خصوصا بمدار جامعة محمد الأول و شارع محمد السادس و التي أودت بحياة أبرياء ناهيك عن الإزعاج الذي لا يطاق. الحل واضح كما تطرق له صاحب المقال و الذي يقتضي وضع نقط مراقبة و ترصد للفاعلين خصوصا بالليل لأصحاب الدرجات النارية الكبيرة و السيارات التي تقوم بالدوران بطريقة جنونية.
راه المقطع الممتد من فيلاج بنمراح الى رونبوان الجامعة مفيهش ولا دودان واحد،والمراقبة الرادارية عمرها ما كانت.الله يجازيكم خير وضعو حد لهاذ الفوضى،وبصرامة باش ما يرجعوش.
نحن ساكنة هذا الحي ما فتئنا نقدم بشكاوى في الموضوع الى الجهات المسؤولة منذ ثلاث سنوات ولا احد يستحيب نرجو هذه المرة الاستماع الى هذه الشكوى وردع المتهورين واتخاذ الاجراءات اللازمة والمناسبةاحمد
يرجى منكم تسريع نشر التعليقات،لتصبح عنصرا مكملا للمقال المنشور وفي الوقت المناسب.ان نشر التعليق يصبح حقا من حقوق القراء متى ما استوفى شروط النشر.شكرا