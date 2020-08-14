رسالة مفتوحة الى السيد والي امن وجدة انكاد

السيد والي امن وجدة انكاد المحترم

نحن مجموعة من سكان حي القدس، ونيابة عن باقي الساكنة الذين يعانون الأمرين من اصوات محركات الدراجات النارية التي تجوب مختلف شوارع حي القدس بسرعة جنونية ، وبحركات بهلوانية خطيرة على الراجلين والأطفال ، نلتمس منكم ـ السيد والي الأمن ـ اعطاء تعليماتكم للفرق الأمنية الخاصة ، بوضع حد لهذا النوع من التسيب الذي اصبح يقض مضاجع سكان الحي من طرف هؤلاء المتهورين من اصحاب الدراجات النارية ،الذين يثيرون الرعب بشارع محمد السادس ، وما بين طريق سيدي يحي والنقطة المدارية للجامعة وشارع سيدي معافا ،بسرعة جنونية ،وبهدير وزعيق محركاتهم القوية التي لا تراعي للغير حرمة طفلا كان او شيخا أو مريضا.إن هذا السلوك المشين يتكرر كل يوم ابتداء من الساعة السابعة مساء والى حين ساعة متأخرة من الليل بل احيانا حتى الفجر

.ولا يفوتنا أن نشير الى أن خلو هذا المقطع الطرقي المزدوج من ممهلات سير، ومن نقط مراقبة بالرادار ، يشجع فئة المتهورين من اطلاق العنان لنزواتهم التهورية ،وعدم احترام قوانين السير والجولان .

السيد الوالي ،إننا واثقون من تفهمكم وتدخلكم الايجابي كلما رفعت اليكم شكاوى من طرف الساكنة.وتقبلوا فائق احترامنا وتقديرنا