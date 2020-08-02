وجدة : كارثة بيئية خطيرة …ولا احد من المسؤولين يحرك ساكنا VIDEO

مرور 48 ساعة على طرح نفايات الأضاحي في العديد من شوارع مدينة وجدة ولمّا تنقل بعد إلى المطارح فما السر وراء ذلك ؟

محمد شركي

حوالي 48 ساعة مرت على طرح المواطنين نفايات أضاحيهم في العديد من شوارع مدينة وجدة ولمّا تمر بعد شاحنات نقلها إلى المطارح، الشيء الذي استغربته الساكنة القلقة من ذلك خصوصا وقد بدأت الروائح الكريهة تزكم الأنوف في يوم قائظ وفي ظرف خطر الجائحة .

ولقد راجت بعد الأخبار مفادها أنه تم ليلة أمس عقد صفقة جديدة مع شركة نظافة جديدة حلت محل سابقتها . ولا ندري مدى صحة هذا الخبر علما بأن عقد مثل هذه الصفقة كان من المفروض أن يسبق مناسبة عيد الأضحى ليكون عمال النظافة في الموعد لتلافي الضرر الناجم عن نفايات في منهى الخطورة .

ومعلوم أن نفايات الأضاحي ليس مجرد نفايات عادية يمكن أن تبقى أكثر من 24 ساعة دون سحبها من الشوارع .

والسؤال الذي تطرحه الساكنة على المسؤولين هو : لماذا كل هذا التأخير في أمر هو في غاية الاستعجال نظرا لما ينطوي عليه من مخاطر تهدد الصحة العامة في ظرف الجائحة ؟

ونأمل أن تتحرك الجهات المسؤولة على جانح السرعة لتلافي وقوع كارثة صحية لا قدر الله .