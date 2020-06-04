VIDEO أمراض المناعة الذاتية في ظل فيروس كورونا

الدكتورة خديجة موسيار

المرأة في صدارة أمراض المناعة الذاتية

في الفترة الحالية لوباء كورونا تحدث الكثير عن مظاهر المناعة الذاتية لهذا المرض خصوصا في شكله الخطير عندما يسبب في إتلاف الأوعية الدموية أثناء ما يسمى ب »عاصفة السيتوكين » حين ينقلب الجهاز المناعي ضد الجسم ويهاجمه كما هو الحال في أمراض المناعة الذاتية و هي مجموعة أمراض يهاجم كدالك فيها جهاز المناعة مكونات الجسم السليمة. أمراض المناعة الذاتية تصيب أكثر من 7 ℅ من سكان العالم أغلبيتهم نساء و تعتبر ثالث سبب للوفيات بعد السرطانات و أمراض القلب و الشرايين و تطرح مشكلا في ظروف الوباء لان بعضا منها ينقص من قوة جهاز المناعة. وهده فرصة لتسليط الضوء على هده الأمراض.

أمراض المناعة الذاتية متعددة و مختلفة

أمراض المناعة الذاتية تعد بالمئات ،هناك فئة تقتصر على عضو واحد مثل مرض جريفز الذي يعطي فرط في الغدة الدرقية أو السكري من النوع الأول الذي يصيب البنكرياس، و تلك التي تؤثر على أعضاء متعددة إما على التوالي أو في وقت واحد ، وتسمى أمراض المناعة الذاتية « الجهازية » مثل: الذئبة الحمراء التي تودي إلى اضطرابات على صعيد المفاصل ، الجلد ، الكلى ، نظام القلب والأوعية الدموية ، خلايا الدم الحمراء ، و تقريبا أيضًا أي عضو آخر أو مثل التهاب المفاصل الروماتويدي الذي يتميز بإصابة المفاصل بشكل رئيسي ، لكن و لو نادرًا يؤثر على الرئتين وعلى الجلد ؛ في متلازمة شوغرن ،يحدث التهاب في الغدد اللعابية والدمعية يسبب جفاف الفم و العيون و يمكن أن يؤثر على المفاصل والجلد والرئتين ؛ التهاب الفقار اللاصق يتميز بالتهاب المفاصل خاصة على مستوى العمود الفقري مع إمكانية تأثير على الرئتين وعلى العيون.

النساء يشكلن معظم المصابين بأمراض المناعة الذاتية

النساء أكثر عرضة لأمراض المناعة الذاتية بحيث أن ما يقارب 80٪ من المصابين بأمراض المناعة الذاتية هم نساء،امرأة من كل 6 نساء تحمل مرضا مناعيا ذاتيا، مثلا فالمخاطرة بإصابة النساء بالروماتييد تفوق ثلاث مرات الرجال٬ أما الذئبة الحمراء فمن بين كل عشرة مصابين نجد 9 من النساء. هذا ناتج بالتأكيد إلى دور الهرمونات. لكن نشك في إن خلال الحمل (وهذا مؤكد) هناك مرور خلايا الجنين إلى الأم ومن الممكن لهاته الخلايا أن تتمركز في النخاع العظمي لمدة تصل إلى 50 سنة و يمكن أن تشوش على جهاز المناعة.

الحمل و الإنجاب عند المرأة يمكن أن يعتبر مرحلة حرجة ادا كانت الأم مصابة ببعض الأمراض المناعة الذاتية التي من الممكن ان تتفاقم مع الحمل مثل الذئبة الحمراء، لذلك فان بعض الحالات يمنع فيها الحمل ما دام المرض لم يسيطر عليه بعد و مازال نشيطا٬ مع العلم بان بعض أقراص منع الحمل لا تصلح للمرأة المصابة بالذئبة الحمراء.

من جهة أخرى يمكن أن تشكل أمراض المناعة الذاتية خطرا على الجنين. بعض النساء يصبن بعمليات إجهاض متكررة نتيجة مرض مناعي، ومن الممكن كذلك أن تخترق المضادات الحيوية المشيمة مسببة بإتلاف وظيفة قلب الجنين.





Dr MOUSSAYER KHADIJA الدكتورة خديجة موسيار

اختصاصية في الطب الباطني و أمراض الشيخوخة Spécialiste en médecine interne et en Gériatrie

Présidente de l’Alliance des Maladies Rares au Maroc رئيسة ائتلاف الأمراض النادرة المغرب , Présidente de l’association marocaine des maladies auto-immunes et systémiques (AMMAIS) رئيسة الجمعية المغربية لأمراض المناعة الذاتية و والجهازية ,Vice-président du Groupe de l’Auto-Immunité Marocain (GEAIM)

POUR EN SAVOIR PLUS :

– Moussayer Khadija – Maladies auto-immunes : Quand le corps s’attaque à lui-même – Doctinews N° 36 Août/Septembre 2011.

http://www.doctinews.com/index.php/dossier/item/551-maladies-auto-immunes

– Moussayer Khadija – Biothérapies : La révolution des traitements ciblés issus du vivant – Doctinews N° 58 Septembre 2013. http://www.doctinews.com/index.php/dossier/item/2461-bioth%C3%A9rapies

-Moussayer Khadija – Syndrome sec et Gougerot-Sjögren : Entre un mal fréquent et une maladie au coeur de l’auto-immunité – Doctinews N° 45 Juin 2012 http://www.doctinews.com/index.php/dossier/item/560-syndrome-sec-et-gougerot-sj%C3%B6gren

– Moussayer Khadija مرض أو متلازمة شوغرين مرض يتميز بجفاف الفم و العيون و يصيب النساء بدرجة أول / Gougerot Sjogrën Oujdacity 29/11/2016

http://www.oujdacity.net/national-article-115394-ar

Mots-Clé : maladie auto-immune-coronavirus-Covid 19-femme-Maroc- Santé publique-Santé Maroc-Actualité Maroc-lupus-médecine interne

الكلمات المفتاحية: أمراض المناعة الذاتية -الفيروس التاجي- Covid 19- امرأة-المغرب- الصحة العامة-الصحة المغرب-