لماذا تقاوم النساء الفيروس التاجي بشكل أفضل من الرجال؟

غالبية الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا تخص الرجال. وإجمالًا ، تزيد احتمالية وفاتهم بنسبة 50٪ عن النساء المصابات بالفيروس التاجي وفقًا لدراسة عالمية أجريت في 35 دولة ،و تعزى هده النتيجة لأسباب بيولوجية وسلوكية

استجابة أفضل من جهاز المناعة الأنثوي

النساء يتمتعن باستجابات مناعية أقوى من الرجال ويتوفين أقل من الأمراض التعفنية و بشكل عام، يصد جسم المرأة البكتيريا والفيروسات أسرع من الرجال ، كما تعمل اللقاحات بشكل أفضل عند النساء.

الهرمونات الأنثوية ، الاستروجين ، تعزز جهاز المناعة ، بينما تميل الأندروجينات (مثل التستوستيرون) والبروجسترون إلى تثبيطها. تلعب الكروموسومات الجنسية أيضًا دورًا مهما. يحتوي الكروموسوم الأنثوي ، على المزيد من الجينات المرتبطة بوظيفة المناعة ، ولأن لدى النساء كروموسوم أنثوي مزدوج في حين أن الرجال لديهم فقط واحد ، فإن هذه الجينات تكون أكثر قوة لتحفيز دفاع الجسم ( حتى إذا كان الوضع الطبيعي ، يظل كروموسوم واحدً نشطًا تمامًا بينما يكون الآخر خاملا). يتم أيضًا تشفير البروتينات التي تكتشف فيروسات مثل فيروس كورونا على الكروموسوم الأنثوي ، مما يؤدي إلى استجابة مناعية أسرع.

كما أظهرت دراسة صينية أن الفيروس التاجي يصيب الجسم من خلال الارتباط ببروتين متواجد على سطح الخلايا يسمى « إنزيم تحويل الأنجيوتنسين » ، ويلعب دورا أساسيا في تنظيم ضغط الدم. و تميل هذه البروتينات إلى أن تكون أعلى لدى الرجال خاصة مع تقدم العمر عنها عند النساء ، وكذلك عند المرضى الذين يعانون من أمراض القلب و الشرايين والسكري. هذه البروتينات تكون عديدة بشكل خاص في تجويف الأنف مما يجعله نقطة الدخول الرئيسية للفيروس. كما أنها تنتشر في جميع أنحاء الجسم، مما يفسر على وجه الخصوص أنه في الحالات الشديدة للمرض، علينا أن نتعامل مع فشل عضوي متعدد (الرئتين والقلب والأوعية الدموية والكلى والجهاز العصبي، وما إلى ذلك).

سلوك معرض للخطر لدى الرجال

بالإضافة إلى الجوانب البيولوجية ، أكثر السلوكيات « المعرضة للخطر » لدى الرجال. لها تأثير على العدوى مثل الفيروسات التاجية. هذه التجاوزات معروفة جيداً: التبغ والكحول والمخدرات …

كما سلطت الدراسات الضوء على اتجاه « أكثر استرخاء » بين الرجال، مما يدفعهم إلى تبني عدد أقل من السلوكيات الوقائية والصحية الموصى بها.

Dr MOUSSAYER KHADIJA الدكتورة خديجة موسيار

اختصاصية في الطب الباطني و أمراض الشيخوخة, Spécialiste en médecine interne et en Gériatrie

Présidente de l’association marocaine des maladies auto-immunes et systémiques (AMMAIS)

رئيسة الجمعية المغربية لأمراض المناعة الذاتية و والجهازية

– Résumé en français :

Alors que les hommes représentent la majorité des cas de COVID-19 dans certains pays mais une minorité dans d’autres, ils constituent systématiquement la majorité des décès. Au total, les hommes ont 50 % de chance de plus de mourir que les femmes du coronavirus d’après une analyse menée dans 35 pays par Global Health 50/50 , un organisme indépendant de recherche relevant de l’ « University College »de Londres. Un fait que l’on constate également au Maroc et dans les autres pays arabes. Les causes en sont à la fois comportementales et biologiques (un meilleur système immunitaire des femmes face aux infections en général)

MOTS CLES : Femme-coronavirus-covid 19- œstrogènes-Maroc- système immunitaire-maladie auto-immune

الكلمات الدالة:

النساء- الفيروس التاجي – هرمون الاستروجين – المغرب – جهاز المناعة – أمراض المناعة الذاتية