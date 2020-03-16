ليس من حق الوزارة الوصية على قطاع التربية أن تبخس جهود مواقع الكترونية تربوية تقدم دروس الدعم والتقوية مجانا منذ سنوات خلت لفائدة كافة المتعلمين

ليس من حق الوزارة الوصية على قطاع التربية أن تبخس جهود جهات تقدم دروس الدعم والتقوية مجانا منذ سنوات خلت لفائدة كافة المتعلمين

www.edorous.com

محمد شركي

غير خاف على الرأي العام الوطني ما تقدمه بعض الجهات من دروس الدعم والتقوية منذ سنوات خلت لفائدة كافة المتعلمين خصوصا الفئة المعوزة منهم وهي القاعدة العريضة في وطننا .

ومن هذه الجهات على سبيل المثال لا الحصر موقع وجدة سيتي الذي وضع منذ سنوات رهن إشارة المتعلمين خصوصا في المستويات الإشهادية بسلك التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي في مختلف الشعب صفحة إلكترونية تحمل اسم » أودروس.كوم » تتضمن دروسا للدعم والتقوية في مختلف المواد الدراسية لا تخرج عن إطار البرامج والمناهج التي تعتمدها الوزارة الوصية .

ومعلوم أن عدد المستفيدين من هذه الدروس لسنوات خلت قد تجاوز المليونين حسب ما صرح به مدير هذه الجريدة ، علما بأن المتطوعين من السيدات والسادة الأستاذات والأساتذة كلهم ينتمون إلى قطاع التربية ، وهم من ذوي الخبرة الكبيرة والسمعة الطيبة التي لا يمكن التشكيك أو الطعن فيها .

وإنه لمن سوء التصرف أن تقدم الوزارة الوصية على بخس جهود هذه الفئة من نساء ورجال التعليم المتطوعين ، أو من جهد موقع وجدة سيتي المتطوع بدوره لتقديم خدمة مجانية للمتعلمين ، أو من جهود جهات أخرى .

وإننا إذ نستغرب ما صدر عن الوزارة الوصية في الوقت الذي كان عليها أن تدعو كل الجهات ذات الخبرة المعلوماتية وعلى رأسها المواقع الإلكترونية إلى التعبئة من أجل التطوع لتقديم دروس الدعم والتقوية لفائدة المتعلمين في ظرف جائحة كورونا ، ندعو كافة نساء ورجال التعليم مشكورين مأجورين إن شاء الله تعالى إلى موافاة موقع » أودوروس.كوم » بما تيسر لهم من دروس لفائدة أبنائنا وبناتنا معتبرين ذلك صدقة جارية . والله لا يضيع أجر المتطوعين .

ملحوظة : يوجد عنوان موقع وجدة سيتي على يمين الصفحة الرئيسية .