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مرحى بها قرة العين شعر : محمد شركي

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مرحى  بها قرة العين

شعر : محمد شركي

ظرف هذا القريض هو ازديان  فراش نجلي البكر بمولودة سماها على بركة الله عز وجل  » رغد « 

مرحى بها قرة العين التي ولدت   = وإنها روحنا والقلب والكبد

جاد الإله بها من فضله هبة        = لولاه ما كانت الأنثى ولا ولد

في فجر ذي قعدة قد سبّحت رغد  = فكان من عنده سبحانه المدد

وهلّلت باسمه سبحانه وبكت       = من فرط فرحتها إذ صاغها الصمد

بشرى لنا فرحة عمّت بمولدها     = مجد وهند وسعد كلّهم سعدوا

ومريم سرّها إذ أخبرت نبأ         = بأنها عمّة تزهو بها رغد

ووالداها بها سرّا وقد رزقا         = ياقوتة صاغها مولاهما الأحد

وجدّها ساجد لله مبتهل              = وشاكر نعمة ما ظنّها الخلد

وجدّة سكبت من دمعها فرحا       = لمّا رأت درّة قد سميّت رغد

وجّدة كبرت سنونها عدد           =  يا ليتها ذكرت لم ينسها الفند

لسرّها خبر إذ زفّه ذلق             = بأنها احتفدت وبنتها رغد

وعمّها جذل مستبشر طرب        = يشدو ويرقص لمّا أقبلت رغد

وخالة ذهلت لمّا رأت رغدا        = كأنها ديمة يسقى بها الجرد

عمّاتها صدحت بالشدو تمدحها     = وسحرها باهر أنى له أمد

فازت بخير الأسامي كاسم ماجدة   = قد ربّها قائد مستبسل أسد

يا رب بالمصطفى أكرم وفادتها     = واجعل لها عقبا ما استرسل الحفد

يا رب وارأف بها دنيا وآخرة       = أنت الإله وأنت الرب والسند

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