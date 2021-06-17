مرحى بها قرة العين

شعر : محمد شركي

ظرف هذا القريض هو ازديان فراش نجلي البكر بمولودة سماها على بركة الله عز وجل » رغد «

مرحى بها قرة العين التي ولدت = وإنها روحنا والقلب والكبد

جاد الإله بها من فضله هبة = لولاه ما كانت الأنثى ولا ولد

في فجر ذي قعدة قد سبّحت رغد = فكان من عنده سبحانه المدد

وهلّلت باسمه سبحانه وبكت = من فرط فرحتها إذ صاغها الصمد

بشرى لنا فرحة عمّت بمولدها = مجد وهند وسعد كلّهم سعدوا

ومريم سرّها إذ أخبرت نبأ = بأنها عمّة تزهو بها رغد

ووالداها بها سرّا وقد رزقا = ياقوتة صاغها مولاهما الأحد

وجدّها ساجد لله مبتهل = وشاكر نعمة ما ظنّها الخلد

وجدّة سكبت من دمعها فرحا = لمّا رأت درّة قد سميّت رغد

وجّدة كبرت سنونها عدد = يا ليتها ذكرت لم ينسها الفند

لسرّها خبر إذ زفّه ذلق = بأنها احتفدت وبنتها رغد

وعمّها جذل مستبشر طرب = يشدو ويرقص لمّا أقبلت رغد

وخالة ذهلت لمّا رأت رغدا = كأنها ديمة يسقى بها الجرد

عمّاتها صدحت بالشدو تمدحها = وسحرها باهر أنى له أمد

فازت بخير الأسامي كاسم ماجدة = قد ربّها قائد مستبسل أسد

يا رب بالمصطفى أكرم وفادتها = واجعل لها عقبا ما استرسل الحفد

يا رب وارأف بها دنيا وآخرة = أنت الإله وأنت الرب والسند