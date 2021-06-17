مرحى بها قرة العين شعر : محمد شركي
مرحى بها قرة العين
شعر : محمد شركي
ظرف هذا القريض هو ازديان فراش نجلي البكر بمولودة سماها على بركة الله عز وجل » رغد «
مرحى بها قرة العين التي ولدت = وإنها روحنا والقلب والكبد
جاد الإله بها من فضله هبة = لولاه ما كانت الأنثى ولا ولد
في فجر ذي قعدة قد سبّحت رغد = فكان من عنده سبحانه المدد
وهلّلت باسمه سبحانه وبكت = من فرط فرحتها إذ صاغها الصمد
بشرى لنا فرحة عمّت بمولدها = مجد وهند وسعد كلّهم سعدوا
ومريم سرّها إذ أخبرت نبأ = بأنها عمّة تزهو بها رغد
ووالداها بها سرّا وقد رزقا = ياقوتة صاغها مولاهما الأحد
وجدّها ساجد لله مبتهل = وشاكر نعمة ما ظنّها الخلد
وجدّة سكبت من دمعها فرحا = لمّا رأت درّة قد سميّت رغد
وجّدة كبرت سنونها عدد = يا ليتها ذكرت لم ينسها الفند
لسرّها خبر إذ زفّه ذلق = بأنها احتفدت وبنتها رغد
وعمّها جذل مستبشر طرب = يشدو ويرقص لمّا أقبلت رغد
وخالة ذهلت لمّا رأت رغدا = كأنها ديمة يسقى بها الجرد
عمّاتها صدحت بالشدو تمدحها = وسحرها باهر أنى له أمد
فازت بخير الأسامي كاسم ماجدة = قد ربّها قائد مستبسل أسد
يا رب بالمصطفى أكرم وفادتها = واجعل لها عقبا ما استرسل الحفد
يا رب وارأف بها دنيا وآخرة = أنت الإله وأنت الرب والسند
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