قصيدة : » قل ما شئت في نبيّ الله تمدحه لن تبلغ الشأو ما قرّظته أبدا » محمد شركي تقديم :

قصيدة : » قل ما شئت في نبيّ الله تمدحه لن تبلغ الشأو ما قرّظته أبدا «

محمد شركي

تقديم :

راعتني رائعة الشاعر الفلسطيني المفلق المفوه المجيد تميم البرغوثي التي مدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فحدثتني نفسي بالحذو حذوه بهذه القصيدة في مدح نبيّنا الكريم عليه الصلاة والسلام حبا وعشقا فيه ، ولا أقول أني قد عارضته وإنما نظمت على نفس البحر بنفس القافية ونفس الروي ، ولا أدعي أن شاعريتي تتعلق بغبار شاعريته، زاده الله عز وجل بيانا وإبداعا ورفع قدره بفضل تفانيه في مدح خير البرية عليه الصلاة والسلام .

فقلت بتوفيق من الله عز وجل وله المنة سبحانه :

ذكرت سعدى وشيبي فاحش لبدا = بهامة هرمت أعوامها عددا

قد شاب صاحبها شيبا له وضح = كأنه ما صبا من قبل أو مردا

ذكرتها وفمي فضّت أواضحه = كأنها ما حكت درّا ولا بردا

وسحّت العين بالتّذراف باكية = على التي زادني هجرانها كبدا

وما سلوت سعادي بالحسان ولا = ألفيت عن حبّها مندوحة أبدا

فرعاء والثغر وضّاح به لعس = وطفاء والحسن في أحداقها سجدا

زهراء فارعة كأنها قمر = والبان من قدّها يخفي لها حسدا

زفّت سعادي لغيري غير آبهة = بعاشق وله يشكو لها كمدا

قد ساءني أنها لم تبد ما كتمت = عنّي ولا صدقت في حبّها أبدا

فذقت بعد الذي ساءني ألما = من هجرها إذ أصاب القلب والكبدا

ورمت سلوي في أغيارها عبثا = فما وجدت لهم رفدا ولا مددا

فعشت أصبو إلى سعدى وأعشقها = حتى كسا هامتي شيب بها اتّقدا

ولامني في الهوى خلّ وعاذلة = وهل ألام على ما زادني كمدا؟

مهلا على لوم من يهوى ويحترق = بنار حب طغى ما خفّ أو بردا

هلاّ دعت لي بوصل كل عاذلة = أشفى به من هوى ما خفّ أو همدا

وما وجدت بديلا عن هوى قمر = قد غاب عني سوى عشق الذي حمدا

في الذكر أثنى عليه الله في سور = محمد خير من صلّى ومن سجدا

ما كان ند له فضلا ولا شرفا = حتى علا راكبا سبعا لها صعدا

ونال ما لم ينل جبريل من شرف = في سدرة نوره قد زادها وقدا

بمقدس أمّ رسلا كلهم سجدوا = خلف الحبيب جثوا فألهموا رشدا

من حسنه يوسف الصديق ملتمس = ما أودع الله من حسن به شهدا

نبيّنا سيّد والرسل تابعة = من هديه لوح موسى ناهل مددا

ثم الزبور الذي من قبله صحف = تتلى وإنجيل عيسى راجيا سندا

من المثاني بهدي الله هادية = إلى صراط سويّ للورى وجدا

نبيّنا ما له في الخلق من شبه = هو الحبيب الذي بالخلق قد عهدا

ترجى شفاعته إذا غلت سقر = وقودها بشر بالنار قد صهدا

من للعصاة سوى المختار ينقذهم = من شر قارعة ويل لمن صفدا

وويله إن بغى في الأرض يفسدها = وويل طاغية عن دينه التحدا

نبيّنا قد أتى للخلق يرشدهم = بهديه ناصحا يسدي لهم مددا

ميلاده آية في الكون ماثلة = أحداثها عجب من مثله ولدا ؟

إيوان كسرى تداعى وهو منصدع = وانشق بدر في عليائه رصدا

تظلّه في سماء القفر سابحة = من السحاب إذا ما قام أو قعدا

درّت شياه بني سعد له لبنا = أحيى الإله لهم ضروعها رفدا

خير البرايا عظيم في سريرته = وقوله صادق وخير من وعدا

يرعى الأمانة برّ في مقولته = للخلق مرحمة وخيرهم مددا

في الغار خاطبه جبريل مؤتمنا = بالوحي علّمه الماعون والمسدا

دعا إلى الله كفّارا وقد جحدوا = ربّ الورى القاهر المعبود والأحدا

سبحانه خالق الأكوان مبدعها = رب الأنام ولم يولد ولا ولدا

أصنامهم عبدوا والشرك طوّقهم = بئس العشير قريش جانبت رشدا

وأخرجت هاديا من بيته سفها = بئس الجوار جوار جار أو حسدا

والله أسكنه في يثرب أمنا = بالنصر أيّده فأكثر العددا

وطهّر البيت من شرك ومن وثن = سبحانه هازم الأحزاب إن وعدا

بالفتح أيده والنصر حالفه = سبحانه ناصر للدين قد مهدا

وبارك الأرض بالإيمان آمنة = وسبّح الكون باسم الله معتضدا

وخاب كل الذي في الشرك قد رغبا= وكان في خلقه ما الله قد وعدا

محمد خاتم للرسل مختتم = وجنده في سبيل الله ما قعدا

وصحبه خيرمن صاموا ومن سجدوا = لله قد صبروا وما شكوا أودا

صدّيقهم صاحب ،فاروقهم عمر = شيخان فيهم لدين الله قد وجدا

عثمان ناسكهم والصهر حيدرة = لله درّهما في الله قد أسدا

وآله صبروا لله واحتسبوا = والله هيأهم لدينه عمدا

سبطان أمهما زهراء قانتة = شبلان من أسد للجور قد نهدا

نوران جدّهما نور الدنى نجد = أنعم به من سراج في الدجى اتّقدا

قاد البرية بالقرآن يكلؤها = رفقا بها ساسها فتاب من كندا

محمد رحمة جاد الإله به = كأنه مطر قد أخصب الجردا

محمد نعمة من ربه سبغت = أحيى بها جرزا والعود قد مأدا

وربه منعم قد زانه خلقا = للخلق أرسله منقذا سندا

ما شئت قل في نبيّ الله تمدحه = لن تبلغ الشأو ما قرّظته أبدا

أنى لمادحه مدح يناسبه = وهو الذي ربه في الذكر قد حمدا ؟

فقال أنت العظيم المصطفى خلقا = أنت السراج وللديجور قد طردا

عذرا نبيّ الهدى إن خانني كلمي = فما بلغت به مدحا ولا حردا

إني أردت بهذا النظم مغفرة = فاشفع لناظمه والله قد قصدا

أنت الشفيع لنا في هول قارعة = فاشفع لذي سرف إن عاج أو أودا

والله أحمده ربّي ألوذ به = حمدا يليق به دوامه أبدا

ثم الصلاة على الهادي وعترته = وصحبه ثم من لله قد سجدا