قصيدة : » قدسنا درة بالأمس قد سلبت » شعر : محمد شركي

قصيدة : » قدسنا درة بالأمس قد سلبت «

شعر : محمد شركي

شكا فؤادي لعيني همّ أحزاني = فسال دمعي كأمواج شطآن

لمّا تقاذفها يمّ طغى صخبا = سحّت كعيني وفي التّسكاب سيّان

والقلب كاليمّ بالأحزان مضطرب= بفقده أملا بالشام أضناني

حلّت به محن والحرب تحرقه = وضاع ما عزّ في قدس وجولان

يالهف نفسي على ما ضاع من شرف= قد صانه بهم في ربع كنعان

وسؤدد عمر الفاروق صائغه = من لؤلؤ دررا رصّت بتيجان

من للألى في ربوع الشام قد قهرت = أكبادهم من صبايا وصبيان ؟

ثم الثكالى وشيب عمّهم رهق = ومن لأسرى شباب عند سجّان ؟

وقبلة برحاب القدس نائحة = ومسجد عابق بنفح قرآن ؟

وذكره في كتاب الله يحفظه = أنى يفرّط في مسرى لعدنان ؟

وكيف ينسى الذي أسرى الإله به = محمّد خصّه المولى بفرقان ؟

أنى لسلم بربع الشام ينتظر = من غاصب آثم سفّاك نعمان ؟

لن تأمن العرب في أوطانها أبدا = ما دام في القدس من يعتو بطغيان

وقدسنا درّة بالأمس قد سلبت = أنى ترد بلا خيل وفرسان ؟

يا باغي السلم في أرض وقد غصبت= وأهلها طردوا قهرا بعدوان

أنى لك الأمن يا مستوطنا وطنا = جورا أتحمى بأسوار وبنيان ؟

هلاّ رحلت عن الأقداس تتركها = مستسلما قبل زلزال وطوفان ؟

يأتيك يوما بلا واق ولا سند = يحميك من غضب دنا لشجعان

لله باعوا نفوسا لا مثيل لها = نعم النفوس وقد بيعت لديّان

الله واعدهم بالنصر في صحف = ووعده ناجز في كل أزمان

سبحانه ناصر المظلوم نحمده = حمدا يليق بذي ملك وسلطان

ثم الصلاة على الهادي وعترته = وصحبه أبدا من فيض رحمان