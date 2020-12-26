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قصيدة :  » قدسنا درة بالأمس قد سلبت  » شعر : محمد شركي

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قصيدة :   » قدسنا درة بالأمس قد سلبت « 

شعر : محمد شركي

شكا فؤادي لعيني همّ أحزاني    = فسال دمعي كأمواج شطآن

لمّا تقاذفها يمّ طغى صخبا        = سحّت كعيني وفي التّسكاب سيّان

والقلب كاليمّ بالأحزان مضطرب= بفقده أملا بالشام أضناني

حلّت به محن والحرب تحرقه    = وضاع ما عزّ في قدس وجولان

يالهف نفسي على ما ضاع من شرف= قد صانه بهم في ربع كنعان

وسؤدد عمر الفاروق صائغه     = من لؤلؤ دررا رصّت بتيجان

من للألى في ربوع الشام قد قهرت = أكبادهم من صبايا وصبيان ؟

ثم الثكالى وشيب عمّهم رهق      = ومن لأسرى شباب عند سجّان ؟

وقبلة برحاب القدس نائحة         = ومسجد عابق بنفح قرآن ؟

وذكره في كتاب الله يحفظه        = أنى يفرّط في مسرى لعدنان ؟

وكيف ينسى الذي أسرى الإله به  = محمّد خصّه المولى بفرقان ؟

أنى لسلم بربع الشام ينتظر         = من غاصب آثم سفّاك نعمان ؟

لن تأمن العرب في أوطانها أبدا    = ما دام في القدس من يعتو بطغيان

وقدسنا درّة بالأمس قد سلبت       = أنى ترد بلا خيل وفرسان ؟

يا باغي السلم في أرض وقد غصبت= وأهلها طردوا قهرا بعدوان

أنى لك الأمن يا مستوطنا وطنا     = جورا أتحمى بأسوار وبنيان ؟

هلاّ رحلت عن الأقداس تتركها     = مستسلما قبل زلزال وطوفان ؟

يأتيك يوما بلا واق ولا سند         = يحميك من غضب دنا لشجعان

لله باعوا نفوسا لا مثيل لها            = نعم النفوس وقد بيعت لديّان

الله واعدهم بالنصر في صحف     = ووعده ناجز في كل أزمان

سبحانه ناصر المظلوم نحمده       = حمدا يليق بذي ملك وسلطان

ثم الصلاة على الهادي وعترته     = وصحبه أبدا من فيض رحمان

 
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