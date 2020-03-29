لا تترك حبك في حبي
لا تترك حبك في حبي
عبد العزيز قريش
فاس في: 28 مارس 2020
لا تترك حبك في حبي
وارحل عني مليا لعلي ألملم ذاتك من ذاتي
فأنت أحزاني
قيد أطرافي
سجن جسدي
غربة روحي
ارحل عني واترك ظلال هواك في هواي
أعانق أطيافه في صمتي
في دموعي
بين خطواتي
على همسات قلبي
ارحل عني واترك كل ذكرياتك في دفاتري
في صوري
على قسمات وجهي
ترسم سفرا إلى أحلامي
تحفر قبرا لبقايا حبي بين أضلعي
حيث ترقد حروف تهواك
تلوح برذاذ عشقي لخيال ناداك
تغمر ثغري بسمات أمل يأتني
بين يديك
على أطراف أقدامي
بين شغاف فؤادي
أحمل ذكراك في شوارع دنياي
وأجري وراء نظرات مقلتيك
أحضنها بكل المطارح
وأصنع منها قوس منام
وأحطم كل الأيام
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