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لا تترك حبك في حبي

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لا تترك حبك في حبي

عبد العزيز قريش

فاس في: 28 مارس 2020

لا تترك حبك في حبي

وارحل عني مليا لعلي ألملم ذاتك من ذاتي

فأنت أحزاني

قيد أطرافي

سجن جسدي

غربة روحي

ارحل عني واترك ظلال هواك في هواي

أعانق أطيافه في صمتي

في دموعي

بين خطواتي

على همسات قلبي

ارحل عني واترك كل ذكرياتك في دفاتري

في صوري

على قسمات وجهي

ترسم سفرا إلى أحلامي

تحفر قبرا لبقايا حبي بين أضلعي

حيث ترقد حروف تهواك

تلوح برذاذ عشقي لخيال ناداك

تغمر ثغري بسمات أمل يأتني

بين يديك

على أطراف أقدامي

بين شغاف فؤادي

أحمل ذكراك في شوارع دنياي

وأجري وراء نظرات مقلتيك

أحضنها بكل المطارح

وأصنع منها قوس منام

وأحطم كل الأيام

 
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