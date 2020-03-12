ارقدوا فوق التراب
ارقدوا فوق التراب
*مهداة لكل من يعاني من رهاب الماضوية*
عبد العزيز قريش
فاس في: 03/03/2020
أيها النائمون الحالمون
ارقدوا فوق التراب
وشيدوا معابدكم…
في الضباب
واستوطنوا كل القباب
وفي مهب الرياح اصنعوا
من الجماجم مجاديف
من الأضلاع رماحا
ارفعوا الأشرعة في لجة الظلام
حاربوا العباب… وموج السحاب
اسكنوا كهوف الماضي
وأسرجوا العقول بشموع الأسلاف
وفوانيس الأصحاب
امتطوا صهوة الأجداد
واستمسكوا بجريد النخل
وبلح الأحباب
ثم
لا تترددوا في إحراق حاضر… بماض
وشيء من دخان
ورماد
قفوا على حدود متون
دُونت بجماجم النقاد
لتستريحوا من وجودكم
فأنتم متعبون
من قواف شعر
سباق خيل،
خرافات ليل… ومباهج نهار
أساطير جن وإنس
اسحبوا الدفاتر
والكتب من التداول
حطموا كل الحروف
والأبواب
والفصول والمباحث
امحوا كل ندب
من الجسد والعتاب
الزمن توقف ههنا
حين أناخ البعير… ثم بال
أفتى « الفهيم » بشيء من دعابة
ما طاب…
والتعطر بالأناب
فاستدام الوضع… وما عاب!
نادى الصلاح صلاحهم
وعينا وعيهم
غيابهم حضور فينا… معنا
ولنا شرف
حين حلت أرواحهم في المداشر
في المدن …
في الأضرحة والأشخاص …
وكل العشائر
والملابس
وتعلقت عيونهم في الخواصر
تحاصر حوراءنا
تمحق الفحولة فينا
تنتشي في سراديب الذوات
تخدر الإحساس والعقول
فلا تعْجلوا!… فلا تعْجلوا!
خذوا حذركم من ندامة،
ومن رشق بعدم ورماد
ومطارق أبواب
واستأنسوا بالتأني
لتأتي السلامة
على أعقاب المآسي
في محراب… ودعاء
وقليل من غناء عندليب
نوح حمائم
قوافي طرب
رقص بلابل
وألوان ثياب
ثم ارقدوا… ثم ارقدوا
تحت التراب
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