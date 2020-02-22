صراع الشيطان مع الانسان

في كثير من الاحيان,ومن خلال التعاملات الانسانية,يقف الانسان مشدوها أمام بعض السلوكيات والأقوال والأفعال,والتي قد تصدر حتى من المثقفين الدين نهلوا من العلم والمعرفة حتى يخيل للانسان أننا امة بلا تعليم,أو أن تعليمنا بمؤسساته مضيعة للوقت والمال العام,ومن أغرب ما يصادف الانسان في هدا المجتمع,أجوبة تثير الدهشة والاستغراب,فقد تسأل انسانا عن سبب اقترافه لدنب يغضب الخالق,ويثير استنكارا من المخلوق بدافع الغيرة عن الملة ,وهو يريد طبعا خيرا ونصحا,فيجيب المدنب ببرودة دم أن فعله بسبب الشيطان,

وجوابا لكل من يتخد من هاته الأفكار دريعة,ويعطي لكل من قالها يبتغي بها عدرا,اقول:أن الشيطان لا يمكنه باية حال من الأحوال أن يجر الانسان الى فعل منكر أو معصية الا ادا وجد الظروف مواتية وفتحت له ابواب الرغبة في الوقوع فيها من الانسان نفسه,

فعلميا تم خلق الانسان بطريقة مركبة,بدن خلق من تراب,وهو الأمر الدي يهم ابا البشرية ادم عليه السلام,وروح زرعها خالقها في هدا البدن بقدرته وعظمته,وبعد خلق البدن من تراب صار الخلق من ماء مهين يهم النسل المتوارث عن ابي البشرية,أما الروح فأمر خلقها وكيفية زرعها في الابدان أمر في علم الخالق,وكل ما يعلمه الانسان أنها تتواجد في البدن ما دام الانسان حيا يرزق,ولا تنفصل عنه الا بأمر خالقها لينتقل الانسان من دار الدنيا الى دار البقاء,فيتم الانفصال بين التركيبتين لتعود الروح الى السماء مصدر خلقها,ويوارى البدن في التراب لانه خلق من تراب,

ومن هنا نسأل من يدعي أن الشيطان غلبه,وأرغمه على الرديلة لمادا لا يلحق الشيطان ادى بالابدان,,وهو عدو للانسان,؟ علما انه خرج من الجنة مدحورا بسبب الانسان؟ وغريزة الانتقام توجد في الشيطان الى أن يرث الله الارض ومن عليها,

فكما أسلفت أن الشيطان غير قادرعلى اداية البشر الا الضعفاء منهم,ولا اقصد ضعف الابدان وهزالتها انما ضعف الايمان والابتعاد عن المنهاج الالاهي وسيرة النبي الكريم,وكما هو معلوم ان السلاح الدي يستعمله ابليس للايقاع بالانسان هو الوسوسة المتواصلة والمسترسله وهدا دليل قاطع على ضعفه لولا فتح الابواب له من الانسان نفسه

قال تعالى في سورة الحجر:

قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم أجمعين,,,الا عبادك منهم المخلصين صدق الله العظيم

الا تلاحظ اخي الاستثناء في هاته الاية الكريمة في قوله تعالى الا عبادك منهم المخلصين وهو الدليل القاطع على ضعف الشيطان أمام الانسان القوي بسلاح الايمان والتقوى واستقوائه على الانسان الضعيف المنبطح امام الشهوات الفانية

يا خالق الحب والنوى اجعل أمة محمد عليه السلام ممن ينتصرون على ابليس بسلاح التقوى والايمان وطهارة الارواح التي تسكن الابدان