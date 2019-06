Abdelhadi El Mouaziz et Valcourt Tracy Remportent le 11ème Trail international de Cédre De la Ville d’Ifrane

L’association « Sport et Nature d’Ifrane» et la province d’Ifrane en collaboration avec le conseil régional de Fès-Méknès, le conseil provincial d’Ifrane et le conseil communal d’Ifrane a organisé la 11ème édition du Trail International des Cèdres de la ville d’Ifrane du vendredi 21 au Dimanche 23 juin 2019 en cours.

415 traileurs dont 88 Dames traileuses venant de France, d’Espagne, du Canada, de la Suisse, de la Suède, des USA, de la Belgique et du Maroc ont participé à ce 11ème Trail International des Cèdres d’Ifrane organisé en deux formules de dénivelés variant entre 1600 et 2000 mètres ont été proposées aux 415 traileurs à savoir : Une Première formule en trois étapes de 34Km, 26Km et 22Km et une deuxième formule à deux étapes respectives de 26Km et 22Km.

Plus qu’une compétition, ce trail selon Abdelkader Mouaziz constitue des rencontres, avec la nature et avec soi-même et dont l’objectif est de promouvoir le sport de pleine nature au Maroc en générale et dans la région d’Ifrane très particulièrement dans le respect total de l’environnement.

S’adressant à la Presse a cette occasion ; Abdelkader Mouaziz Président l’association Sport et Nature d’Ifrane organisatrice du Trail a souligné d’après 11 ans; « nous avons acquis une grande expérience en matière d’organisation du Trail des Cèdres d’Ifrane qui a gagné ses « palmes d’or » pour devenir de nos jours ; un vrai Trail international bien organisé par des jeunes de la ville d’Ifrane membres dirigeants de l’association et Juges bien formés qui lui ont assuré ce grand prestige de l’avis même des participants qui le jugent comme meilleurs Trail au Royaume de l’Atlas marocain qui n’a rien à envier au grands Trails auxquels ils ont participé à l’international un peu partout dans le monde ».

bCette nouvelle édition 2019 du Trail International des cèdres avait-il ajouté ; a connu grand changement au niveau des circuits des trois étapes devenus cette année un peu plus difficiles que par le passé puisque la première étapes longues de 36 kms a été marquée par l’ascension d’une montagne avec l’aide d’une corde pour arriver au sommet d’une cote assez rude au sommet de laquelle une très belle vue panoramique extraordinaire sur la ville d’Azrou à l’horizon et les villages limitrophes tel que Ougmes et Bensmim s’est offerte aux traileurs et traileurs.

La deuxième étape quant à elle avança-t-il, a connu quelques difficultés techniques marquées par l’ascension d’une montagne au sommet de laquelle les participants on pu avoir une vue panoramique sur la Golf de Michlifen et la ville d’Ifrane ».

Tous ces nouveaux circuits avait-il ajouté ; ont été bien balisés et équipés de deux à trois postes de contrôle du chronomètre électronique et de ravitaillement.

Nous sommes passé de 25 concurrents à la première édition du Trail des Cèdres d’il y’a 11 ans à un total de 415 participants aux deux formules du Trail qui ne cesse d’intéresser non seulement les athlètes marocains mais aussi des traileurs et traileuses qui nous viennent aujourd’hui de l’étranger puisque on compte la participation de six pays d’Europe en plus du Canada, des USA et du Maroc a-t-il conclu.

De son coté; le traileur Hammou Mohamed Moudouji fils de la localité de Mrirt classé 3ème lors de cette nouvelle édition du Trail des Cèdres d’Ifrane a déclaré que cette nouvelle édition a été très bien organisée sur tous les plans et a été marquée par de nouveaux circuits un peu plus difficiles que les anciens circuits et sur lesquels il a été invité à grimper plus d’une côte les unes plus raides que les autres et a descendre des pentes glissantes.

Très fière d’avoir bien honoré sa ville d’Ifrane et son Club Sportif d’Athlétisme d’Ifrane ; la plus jeune traileuse de l’édition ; Fatima Zohra Ayach spécialiste et championne du Maroc du 3000 mètres steeple qui a été à sa première expérience dans les Trails ; s’est déclarée très satisfaite de la très bonne organisation de cette 11ème édition du Trail des Cèdres qu’elle a trouvé un peu difficile pour une première expérience en pleine montagne. Classée 3ème le premier jour et première lors de la seconde étape, Fatima Zohra Ayach qui a eu une petite crampe lors des derniers Kilomètres de la Troisième édition a pu garder la dragée haute pour occuper la troisième marche du podium au classement général des Dames lors de cette nouvelle édition du Trail International des Cèdres de la ville d’Ifrane.

A noter que le Trail est un sport de course à pied, sur longue distance, en milieu montagnard naturel, un sport de plus en plus pratiqué dans le monde et qui fait son entrée au Maroc depuis quelques années et la région d’Ifrane s’y prête à merveille au beau milieu des cèdres.

Nichée dans les moyennes montagnes du Moyen Atlas, Ifrane la petite suisse du Maroc et sa région abrite l’une des plus grandes et plus belles cédraies du monde avec de nombreuses sources et cours d’eau offrant un climat qui lui ont permis d’être non seulement un région touristique de prédilection pour les randonneurs mais aussi un lieu idéal pour la pratique de certains sports.

En effet, de nombreux athlètes de renommée internationale viennent s’entraîner et s’y former. Ainsi, Ifrane a vu passer Khalid Boulami, Khalid Skah, Brahim Lahlafi, Abdelkader El Mouaziz, Abderrahim El Goumri, Jaouad Gharib, entre autres.

Organisé par l’Association Sport et Nature et la Province d’Ifrane en collaboration avec le Conseil Régional de Fès-Meknès, le Conseil Provincial d’Ifrane et celui de la Commune d’Ifrane, le Trail des Cèdres constitue un événement sportif majeur.

ABOU ZOUHEIR

Classement Général de la 11ème édition du

Trail international des Cèdre d’Ifrane

(Chrono cumulé des 3 etapes)

Classement Général Hommes :

Abdelhadi El Mouaziz 05h 38mn 07

Najim El Qady 05h 44mn 30

Hammou Mohamed Moudouji 05h 46mn 04

Classement general Dames:

Valcourt Tracy 08h 51mn 06

Yolanda Quiros Jimenez 09h 14mn 06

Fatima Zohra Ayach 09h 16mn 06