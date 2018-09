LA REGION DU TAFILALET AU RENDEZ-VOUS AVEC LE TROISIEME RACE DESERT MARATHON DU 17 AU 21 OCTOBRE 2018

L’association Sport Solidarité et l’association sport et nature en collaboration avec la province d’Errachidia organisent la troisième édition du « Race désert marathon » du 17 au 21 octobre 2018 prochain.

Les participants à cette nouvelle édition du « Race désert Marathon » vont vivre des moments magiques, loin de leur univers habituel dans des espaces encore préservés qui nous font prendre conscience de la richesse du monde dans lequel nous vivons. Pour se faire ; les organisateurs ont tracés des étapes qui vont traverser les plus beaux paysages de la région d’Erfoud et de Merzouga.

Le Race Désert Marathon se déroule sur 3 jours en 3 étapes d’une distance variant entre 24 km et 45 km en semi auto suffisance alimentaire et la course est ouverte aux coureurs et aux marcheurs et chaque concurrent devra porter son sac à dos, son équipement obligatoire, sa nourriture et ses effets personnels pour les 3 jours de compétition.

La course se déroule sur des terrains sablonneux, caillouteux, des jbels et lac asséché et traversant des dunes et dunettes et ce ; le long d’un parcours balisé par les organisateurs que les participants devront suivre n et chaque soir un bivouac est proposé.

Forts de leur expérience dans le désert, Karim Mosta et Elmouaziz Abdelkader ont mis en place cette épreuve accessible à tous pour aller à la découverte de cette magnifique région désertique ; pour Courir, marcher, et méditer dans les grands espaces désertiques du Maroc et dont les valeurs seront la convivialité, la solidarité, le partage, les rencontres et le respect de la nature et de ses habitants.

A noter enfin que l’Association Sport Solidarité et l’Association Sport et Nature ont été créées pour encourager la pratique sportive sous toutes ses formes. Karim Mosta et Abdelkader El Mouaziz leurs présidents respectifs veulent à travers leurs associations mettre à disposition de la pratique sportive au Maroc leurs riches expériences.