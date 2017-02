Le Roi Mohammed VI en République du sud soudan : une visite officielle à contenu hautement humaniste

Au deuxième jour de sa visite officielle République du Soudan du Sud, le Souverain marocain, accompagné du Président Salva Kiir Mayardit, a eu plusieurs activités qui démontrent la solidarité du Maroc avec les pays du continent africain et qui s’inscrivent dans le cadre de la dimension sociale et humanitaire de la coopération agissante, multiforme et profonde unissant le Maroc à de nombreux pays africains.

Tout d’abord, le Roi Mohammed VI s’est rendu, le 02 février 2017, au Mausolée de Feu John Garang où il a déposé une gerbe de fleurs à la mémoire du père de l’indépendance de la Nation sud-soudanaise et signé le Livre d’Or.

Par la suite, les deux Chefs d’Etat ont visité l’hôpital de campagne déployé par le Maroc dans le cadre d’une mission humanitaire au profit des populations de la République du Soudan du Sud.

A noter cette structure médicale multi-spécialités accueille en moyenne 400 à 600 patients par jour et que, depuis sa mise en fonction, le 23 janvier 2017, elle a accueilli 4583 patients et enregistré 7936 consultations, dont 1259 pour des cas d’urgence médicale et a assuré, durant la même période, 20 interventions chirurgicales et un accouchement.

A l’issue de cette visite, le Roi du Maroc a remis un important don humanitaire offert par la Fondation Mohammed VI pour le Développement Durable au profit de la population de ce pays de l’Afrique de l’Est ; un don constitué de 267,5 tonnes de différentes denrées alimentaires, de 70 tonnes de tentes, de 10 tonnes de couvertures et de 10 tonnes d’équipements de cuisson destinées aux populations sud-soudanaises du camp des déplacés.

Enfin, le Roi Mohammed VI a procédé à la remise d’un don de matériels et d’équipements médicaux au profit de l’Hôpital principal de la capitale sud-soudanaise offert par la Fondation Mohammed VI pour le Développement Durable comprenant des équipements pour une unité ophtalmique et pour une maternité de l’hôpital de Juba et constitués d’un microscope chirurgical pour les opérations ophtalmologiques, d’un tonomètre, d’un fundus caméra et d’un appareil de mesure du champ visuel ainsi que des kits pour la cataracte et pour la petite chirurgie et 2 ophtalmoscopes, de .4 couveuses, de 3 tables chauffantes, de 2 machines de ventilation, de 3 machines de photothérapie et de plusieurs kits d’accouchement et de réanimation pour les nouveau-nés.

Toutes ces activités du Roi Mohammed VI sont en parfaite harmonie avec la tradition humanitaire panafricaine du Maroc, elles traduisent la sollicitude du Souverain marocain à l’égard des populations sud-soudanaises pour leur porter assistance et leur prodiguer les soins nécessaires et constituent également un axe de solidarité active du Maroc avec le peuple de la République du Soudan du Sud.

Ces activités du Roi du Maroc ont conclu sa visite officielle de deux jours en République du Soudan du Sud, sanctionnée par un communiqué conjoint dans lequel le Président Salva Kiir Mayardi considère et je le cite : « la question du Sahara marocain est différente dans sa genèse et sa nature juridique et politique de celle du Soudan du Sud ».