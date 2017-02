LA FEDERATION ROYALE MAROCAINE DE SKI ET DE MONTAGNE ORGANISE UN STAGE POUR LA SELECTION DE L’EQUIPE NATIONALE ESPOIR

Dans le cadre de ses activités sportives au titre de la saison 2016-2017, la fédération Royale Marocaine de Ski et de Montagne organise un stage d’entrainement et de sélection des membres de l’équipe espoir du Ski Alpin du 29 Janvier au 04 Février 2017 au Centre d’Accueil fédéral à l’Oukaimeden.

Ce stage concerne les meilleurs skieurs de la catégorie U14 à la catégorie U21 relevant des clubs affiliés à la fédération au niveau des deux ligues régionales (Nord et Sud).

Vingt-quatre stagiaires représentant le Ski Club Ifrane, le Ski Club Azrou et le Club Ismaïlia de la ligue nord et les club de l’ASUC, de l’ATSO, de l’AOSSM, du CAM et du Club Tensift de la ligue du Sud sont en concentration à Oukaimeden sous la conduite technique de les ex Champions du Maroc de Ski Alpin membre de la commission technique fédérale Mrs Drihem Driss, Id Ali Houssine et Baghaz Hassan.

Ce stage qui sera couronné d’une compétition inter-ligue de fin de stage qui sera organisée dimanche 05 février 2017 à Oukaimeden et permettra à un expert espagnol du Ski alpin de choisir les 06 meilleurs Skieurs qui composeront l’équipe nationale espoir qui sera entourée d’un intérêt particulier de la part de la Fédération Royale Marocaine de Ski et de Montagne.

Les meilleurs athlètes skieurs des clubs affiliés à la FRMSM convoqués pour ce stage selon les catégories d’âge sont :

U21

· ABARAGH Ali (ASUC)

· AIT LAHCEN OUALI Abderrazak (CAM)

· ID MHAND Younes (AOSSM)

U18

· ZOUHAIR Youssef (SCI)

· AIT HAZEM Abdellatif (SC Tensift)

· BEN ALI Mouad (C Ismailia)

U16

· AMZATO Hafid (ASUC)

· MOUIDI Rabie (SCI)

· BENALI Abderrahmane (C Ismailia)

· OUKATOU Akram (SCI)

· RIADI Chadi (C Lion Hebri)

U14

· AMZATO Adil (ATSO)

· AIT LHAJ Driss (ATSO)

· AOURIK Oussama (ATSO)

· ERRACHIDI Adam (SCA)

· TOURATI (C Ismailia)

· DRIOUCH Youssef (SCA)

· AIT OUARCHIKH Zine (SC Tensift)

La liste des Dames :

· HALKHAMS Aya (SCI)

· ERRACHIDI Halima (SCA)

· ERRACHIDI Jihane (SCA)

· EZZINE Ghita (SCA)

· DRIHEM Zahira (SCI)

· IDALI Alia (ATSO)