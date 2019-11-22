عبدالقادر البدوي

لا حديث في الاوساط الرياضية بوجدة وبركان سوى عن القرار الغير المفهوم للسلطات المحلية ، بخصوص قرار إجراء ديربي الشرق بين مولودية وجدة ونهضة بركان بدون جمهور، هدا و وجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات لاذعة للسلطات التي اتخذت هذا القرار الذي سيحرم جمهور الفريقان من متابعة هذا العرس الكروي، وحسب ما صرح به محمد هوار رئيس المولودية الوجدية لوسائل اعلامية محلية ، فانه ولحدود الساعة لم يتوصل باي قرار مكتوب بشأن إجراء مقابلة الديربي بدون جمهور، مشددا على أن الجماهير الوجدية كانت في الموعد خلال مباراة الفريق الوطني ضد ليبيا بانضباطها وتعبيرها عن حس وطني كبير ساهم – يضيف – محمد هوار في تشريف جلالة الملك مدينة وجدة باحتضان مقابلة نهاية كأس العرش التي ترأس اطوارها الأمير مولاي رشيد وهي المقابلة التي مرت في أجواء حماسية ورياضية عالية، و اضاف بان هناك بوادر لتلطيف الاجواء بين الجماهير الوجدية والبركانية، ومن بينها إجراء مقابلة بين قدماء النهضة البركانية وقدماء المولودية الوجدية في رفع ستار الديربي الدي سيقام مساء الاحد، و كان الرئيس محمد هوار قد توصل بمكالمة مفادها ان اللقاء سيجرى بدون جمهور.

و اكيد ان قرار اجراء مقابلة الديربي بدون جمهور سيزيد في احتقان الجماهير ، باعتبار ان القرار مستفز وغير مقبول ، علما ان الجماهير الرياضية كانت قد اعلنت عبر تدوينات على مواقع التواصل الإجتماعي عزمها خوض وقفة احتجاجية مساء يوم الجمعة بشارع محمد الخامس، ضد قرار السلطات المحلية… كما هدد الجمهور الوجدي بمقاطعة جميع مباريات الفريق في حالة تطبيق الويكلو في مباراة نهضة بركان.

و في موضوع دي صلة، كانت اخبار قد تحددت عن امكانية اجراء اللقاء ، بدون تنقل جمهور الفريق الزائر، على اساس ان نفس السيناريو سيتكرر في لقاء الاياب حيث سيمنع تنقل جمهور الفريق الوجدي الى بركان، و دلك لتفادي واقعة الموسم المنصرم ، بتاريخ الأربعاء 20فبراير 2018 ، بالملعب الشرفي بوجدة ، و التي أسفرت عن اتلاف لكراسي و كسر للزجاج وعبث بعشب الملعب، مباشرة بعد نهاية دربي الشرق بين مولودية وجدة و نهضة بركان والتي انتهت بفوز المولودية بهدف لصفر، كما أدت إلى إصابة 03 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة و 20 اصابة في صفوف قوات الأمن الى جانب 10اشخاص من صفوف مشجعي الفريقين،اضافة الى توقيف نحو أربعين شخصا يشتبه تورطهم في أحداث شغب،

و يرى المتتبعون للشأن الرياضي ، بأن قرار السلطات المحلية بإجراء اللقاء بدون جمهور، يجب مراجعته لإرجاع الامور الى نصابها ، لان الفئة التي كانت قد تسببت في احداث الشغب – وهي فئة قليلة – قد نالت جزاءها من العقاب طبقا للقانون، و على هدا الاساس فالكل يأمل ان اللقاء الدي سيجرى مساء يوم الاحد سيكون مناسبة لطي صفحة الماضي و مد جسور الصداقة بين جمهور الوجدي و البركاني تحت شعار » خوا خوا » ، و في اطار اللعب النظيف بين الغريمين.

من جهة اخرى يبدو ان الامور قد تغيرت في الاتجاه الصحيح بين الجماهير الوجدية والبركانية، بعد الحضور الملفت للانتباه للجماهير الوجدية التي أبت الا ان تشجع الفريق الوطني المحلي ضد نظيره الجزائري بالملعب البلدي ببركان، وكدا تشجيعها للفريق البركاني امام فريق جونيورز الملغاشي برسم اياب كاس الكونفدرالية الافريقية، والشأن كدلك بالنسبة للجمهور البركاني الدي حضر بكثافة لتشجيع الفريق الوطني المغربي ضد ليبيا في اللقاء الودي الدي احتضنه المركب الشرفي بوجدة، كما قام بها بعض المحبين للمولودية بزيارة للمشجع المعروف بمحسن بمنزله ببركان ، وهي زيارة كانت بمثابة عربون للمحبة و المصالحة بين الجمهور الوجدي والبركاني.

يدكر انه من اجل انجاح هدا الغرس الرياضي، قام المكتب المسير لفريق المولودية بطبع تذاكر لقاء الديربي بين المولودية و نهضة بركان بوضع صورة الفريقين مع شعار » خاوة خاوة » لحث جماهير الفريقين و تشجيعهم على الروح الرياضية لإنجاح هذا اللقاء، ما نتمناه ان تكون المباراة عادية ، و يبقى في آخر المطاف مباراة في كرة القدم مثل باقي المباريات ، وان تطغى الروح الرياضية على هدا اللقاء ، و مرحبا بالجماهير البركانية بالملعب الشرفي …و الكلمة الاخيرة ستكون لا محالة للفريق الافضل.