ألأستاذة رشيدة بجو رئيسة مصلحة كتابة الضبط بابتدائية وجدة : الهدف من رقمنة الأحكام هو خدمة المواطنين VIDEO

في حديث خصت به الأستاذة رشيدة بجو رئيسة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوجدة الجريدة الالكترونية وجدة سيتي ، تحدثت خلاله عن مختلف المراحل التي مرت بها عملية رقمنة الأحكام بابتدائية وجدة ، والكيفية التي تمت بها العملية رغم العديد من الصعوبات التي واجهت الموظفين الذين اتسموا بارادة قوية لانجاز هذا المشروع الذي يعتبر بحق مشروعا كبيرا ، اصبحت المحكمة الابتدائية بوجدة تتميز به …ورائدة له

هذا وقد بلغ عدد الأحكام التي تمت رقمنتها 200 الف حكم وهي الاحكام التي صدرت من سنة 2000 الى غاية 2017 ، في الوقت الذي كانت تتم فيه رقمنة الأحكام الصادرة سنة 2018 بشكل آني …

وأضافة السيدة رشيدة بجو رئيسة كتابة الضبط ان ما تبقى من الأحكام التي تخص الفترة ما قبل سنة 2000 ستتم ويبلغ عددها 140 الف حكما هي الأخرى رقمنتها قريبا ، لتصبح بذلك كل الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بوجدة مرقمنة ، مما سيجعل ابتدائية وجدة تكون السباقة في هذا المجال …واعتبرت السيدة بجو أن هذه العملية تهدف بالأساس الى خدمة المواطنين ، وذلك بتوفير نسخ الأحكام في ظرف زماني قياسي لا يتجاوز خمس دقائق …اضف الى ذلك ان عملية الرقمنة ستمكن من طلب نسخة من الحكم ولو عن بعد اعتمادا على عنوان الكتروني خاص سيتم الاعلان عنه قريبا من طرف المحكمة الابتدائية

وفي ختام كلمتها اعتبرت رئيسة كتابة الضبط ان انجاز هذا المشروع يصب في توجيهات وزارة العدل التي اصدرت عدة توصيات تدعو فيها الى التعجيل برقمنة مختلف المحاكم بتراب المملكة … لتختم كلمتها بتقديم الشكر الى كل الموظفين الذين اشتغلوا ليل نهار ، وخارج اوقات عملهم وخلال عطل نهاية الأسبوع لاخراج هذا المشروع الى الوجود الفعلي وليصبح واقعا في متناول المواطنين بصفة خاصة