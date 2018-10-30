جامعة محمد الأول بوجدة : بيان استنكاري ضد مسلسل الاهانات والسلوكات الحاطة من كرامة الموظف من طرف مسؤولي الجامعة

الاتحاد المغربي للشغل

الجامعة الوطنية للتعليم

النقابة الوطنية لقطاع التعليم العال

بيان استنكاري

نظم موظفو جامعة محمد الاول بوجدة وقفة احتجاجية ردا على مسلسل الاهانات والسلوكات الحاطة من كرامة الموظف من طرف مسؤولي الجامعة وعلى راسهم الكاتب العام والذي دأب على التضييق على مناضلي ومنخرطي نقابتنا واهانة كرامتهم وكان اخرها استعمال لفظ « استبغال » في حق الموظفين، اضافة الى التدخل في الشؤون الداخلية للنقابة وعدم التزامه الحياد في التعاطي مع مختلف ممثلي الموظفين خلافا لصلب مهامه. وامام هذا الوضع الخطير والغير مسبوق داخل رئاسة الجامعة نعلن ما يلي:

ادانتنا الصارخة لكل الافعال التي تحط من كرامة الموظف ومن اي جهة كانت.

استنكارنا للتضييق على حرية العمل النقابي من طرف كاتب عام رئاسة الجامعة.

مطالبتنا رئيس الجامعة، بصفته المسؤول الأول، بالتدخل لوضع حد للتضييق على ممارسة حقوقنا الدستورية.

استعدادنا للدفاع عن كرامتنا وحقوقنا بكل الوسائل المشروعة.

وفي الاخير نهيب بجميع مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي بإعلان التعبئة العامة والاستعداد للنضال من اجل إحقاق الحقوق وتحصين المكتسبات.

عاش الاتحاد المغربي للشغل.

عن المكتب المحلي لرئاسة جامعة محمد الأول-وجدة–