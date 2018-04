3ème FORUM DES COMPETENCES MAROCAINES AUX ETATS-UNIS D’AMERIQUE.

« Un appel pour la mobilisation des Marocains des USA en vue

De contribuer au grand chantier de développement

De la Mère Patrie : Le Maroc »

Comme annoncé en son temps ; le Ministère délégué chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et des Affaires de la Migration en partenariat avec le Réseau des Compétences Marocaines aux Etats-Unis (AMCN) a organisé le 3ème Forum des Compétences Marocaines aux Etats-Unis d’Amérique Mardi et Mercredi 03 et 04 avril 2018 derniers à Marrakech.

Une centaine de marocains résidant aux Etats-Unis et au Maroc dont des hommes d’affaires, chefs d’entreprises, médecins, chercheurs, et cadres dirigeants entre autres compétences ont participé à ce 3ème Forum dont la cérémonie d’ouverture a été présidée par le ministre délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration, Abdelkrim Benatiq.

Dans son allocution d’ouverture des travaux de cette 3ème édition du Forum des Compétences Marocaines aux Etats-Unis d’Amérique, M. Abdelkrim Benatiq a indiqué que son ministère ambitionne de passer d’une vision traditionnelle des Marocains résidant à l’étranger (MRE) à une mobilisation globale en faveur d’une contribution efficace dans le développement du Royaume.

Dans ce sens, le ministre délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires souligné que la 4ème génération des MRE occupe des postes clés dans divers secteurs d’activités dont notamment et entre autres ; le secteur de l’industrie, la technologie, les services et la recherche scientifique, d’où la nécessite de leur mobilisation en vue de contribuer au grand chantier de développement que comme le royaume sous la clairvoyance de SM le Roi Mohammed VI et qui visent à ce que notre pays occupe une très bonne position parmi les pays leaders dans la région.

Par la même occasion ; Abdelkrim Benatiq a invité les Marocains résidant aux Etats-Unis d’Amérique et à travers eux ; tous les marocains du Monde ; à une forte mobilisation pour mettre en avant la cause nationale et défendre la pleine souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire y compris les provinces du sud, notant que le ministère a adopté un plan stratégique visant à mobiliser toutes les compétences marocaines établies à l’étranger.

Pour le ministre délégué chargé des marocains résidents à l’étranger et des affaires de la Migration ; les Marocains résidant aux Etats-Unis, dont le nombre est estimé à plus de 150.000 personnes, comptent parmi les communautés qui ont un profil d’éducation très élevé.

Pour sa part, Mr Mohamed Boutjdir, président du Réseau des compétences marocaines aux Etats-Unis (AMCN), a tenu de préciser que ce forum ambitionne d’associer toutes les compétences marocaines résident les états unis au processus du développement socio-économique du Maroc et de doper la coopération économique, commerciale et technologique pour la rentre plus développée entre le Maroc et les Etats-Unis.

Dans ce cadre, avait-il ajouté ; ce troisième forum a pour objectif de créer un cadre pour un échange sur les opportunités économiques, d’investissement et de coopération dans les secteurs de pointe prioritaires pour le Maroc, de discuter avec les responsables sectoriels marocains des conditions de succès des projets potentiels des participants et de mettre en valeur l’expertise des compétences américano-marocaines et leur savoir-faire au développement du Maroc.

A cet effet, le président du réseau des marocains aux états unis a fait savoir que cette rencontre vise aussi bien les personnes morales que physiques porteuses de projets qui sont à la recherche de partenariats institutionnels ou d’affaires, d’un marché ou des opportunités d’investissements au Maroc.

Pour sa part, Mohamed El Gharass, secrétaire d’Etat chargé de la formation professionnelle, a souligné que ce forum constitue une occasion pour rencontrer la diaspora marocaine aux Etats-Unis qui contribue à l’établissement d’une dynamique durable d’échange. Pour lui ; « ces compétences offrent un cadre agréable et favorable pour améliorer notre capital financier et fournir des experts pour créer des réseaux efficaces ».

Il a noté aussi que son département ministériel va promouvoir un processus et une approche participative permettant d’utiliser ces compétences marocaines dans des secteurs prometteurs tels que l’aéronautique, l’énergie renouvelable, l’intelligence industrielle et l’urbanisme.

De son côté, Adil Zaidi, président de la 13ème région consacrée aux Marocains entrepreneurs du Monde (MeM/ CGEM), a tenu de préciser que les marocains résidents à l’étranger qui se sont distingués par leur compétence, leur performance et leur bonne intégration dans leur pays de résidence, constituent un relais entre l’entrepreneuriat du pays hôte et celui du Maroc et de l’Afrique.

Tout en invitant les Marocains entrepreneurs du Monde (MeM) à venir au Maroc et à le promouvoir, Adil Zaidi a précisé que le Royaume représente une porte d’opportunités d’investissement et un hub stratégique pour l’ouverture économique, poursuivant que le marché marocain attire beaucoup de marocains entrepreneurs de par le monde et dispose du plus grand taux de bancarisation en Afrique après l’Afrique du sud.

Organisée sous le thème : « Marocains du Monde : compétences relais pour l’avenir » ; ce forum qui fait suite aux deux premières rencontres organisées respectivement à New York en juin 2012 et à Rabat en juin 2013 s’inscrit dans le cadre de la stratégie du Ministère visant à mobiliser les compétences marocaines du Monde et faire bénéficier le Maroc de leur expertise et leur savoir-faire.

Etalé sur deux jours ; les travaux de ce 3ème Forum ont été marqué par l’organisation de panels de discussion dont chacun a débuté par un cadrage général suivi de présentations rapides (pitch) par les porteurs de projets, puis de témoignages de compétences marocaines résidant aux Etats-Unis d’Amérique. Les thématiques abordées lors de ces quatre panels sont :

Panel 1 : « Entreprenariat, Industrie et nouvelles technologies » marqué par l’introduction de la « 13ème Région : outil de promotion des entrepreneurs MRE au Maroc » par M. Adil Zaidi, Président de la 13ème Région MeM by CGEM et par la présentation du « fonds Innov Invest : mécanisme de financement des startups et porteurs de projets innovants » par M. Hicham Zanati Serghini, Directeur Général de la Caisse Centrale de Garantie

Panel 2 : « Education et formation professionnelle » avec une introduction du « Programme FINCOME : instrument de mobilisation des chercheurs marocains résidant à l’Etranger », faite par M. Mohamed Khalfaoui, Directeur du Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique

Panel 3 : « Santé et recherche biomédicale » avec notamment la présentation de la « politique de Santé au Maroc »

Panel 4 : « Sociologie et interactions culturelles » avec le « développement social au Maroc ».

A rappeler que le Maroc a adopté une stratégie intégrée envers ces ressortissants à l’Etranger afin de protéger leurs droits, consolider leurs liens culturels avec le Royaume et mobiliser leurs compétences pour contribuer aux différents chantiers de développement menés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’Assiste.

Le Maroc a également a exprimé durant les dernières décennies une forte volonté pour mobiliser ses compétences à l’étranger en les considérant comme acteurs du développement économique et social du pays et levier d’encouragement de l’investissement et du transfert d’expertise et de savoir-faire.

Dans ce contexte rappele-t-on, le Ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’Etranger et des Affaires de la Migration et la CGEM ont lancé en juillet dernier une région virtuelle dédiée aux Entrepreneurs Marocains du Monde baptisée 13ème Région MeM by CGEM, et ce afin d’initier l’échange entre les Marocains Entrepreneurs du Monde et ceux du Maroc et encourager les investisseurs marocains résidant à l’étranger à s’implanter et opérer sur le marché marocain.

Mohammed Drihem