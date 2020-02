Le comité d’organisation du festival Maghrébin du film d’Oujda : Communiqué de presse

Communiqué de presse

Par le présent communiqué, Le comité d’organisation du festival Maghrébin du film d’Oujda, annonce à son public que les préparatifs de la 9ème édition, sous le thème : « la région de l’Oriental, portail du cinéma maghrébin » prévue du 30 mai au 03 juin 2020, sont dans leurs phases finales.

En conséquences, nous tenons à remercier vivement tous nos partenaires et sponsors ainsi que notre Fidel et cher public, ayant contribué à la réussite de nos éditions précédentes. Nous invitons donc tout le monde, public, et parties concernées, à renouveler leur soutien nécessaire pour garantir le plein succès à cette édition.

Convaincus de la tâche immense qui nous incombe, et du rôle qui nous est dévoué pour hisser et promouvoir le 7ème art afin de lui assurer les meilleures conditions de professionnalisme, dans une région prompte à devenir un centre et une plaque tournante de cinéma. Dans ce cadre, il est à rappeler aux réalisateurs de films, courts et longs métrage, intéressés par la compétition, que le dernier délai d’inscription a été fixé à la date du 30 avril 2020. Un formulaire d’inscription qui doit être rempli et envoyé à cinemaghreb2020@gmail.com est mis à leur disposition sur la page face book du festival.

Adresse face book https://www.facebook.com/fmfoujda/

Oujda le 24 janvier

La direction du festival