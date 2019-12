4ème édition du colloque international EVALSUP « l’évaluation dans l’enseignement supérieur »

Résultats de l’enseignement supérieur : identification, mesure, évaluation et effets

Ecole Supérieure de Technologie, Oujda

17-18 Décembre 2019

Dans le prolongement des trois éditions précédentes du colloque international EVALSUP (EVALSUP 2012-2014-2017), la quatrième édition de ce colloque a pour objectif de fournir une plate-forme internationale où les dernières tendances en matière d’évaluation dans l’enseignement supérieur peuvent être présentées et discutées dans un environnement convivial, propice à l’échange et au partage de bonnes idées et de meilleures pratiques.

Cette quatrième édition abordera le thème principal des « Résultats de l’enseignement supérieur : identification, mesure, évaluation et effets ». En outre, il sera question d’explorer d’autres sujets touchant l’évaluation dans l’enseignement supérieur, et plus généralement pour tirer profit des diverses expériences de toutes les composantes des systèmes d’éducation et de formation. Cette édition sera organisée à Oujda les 17-18 Décembre 2019, avec le soutien de plusieurs partenaires, par l’Equipe de Recherche en Education et Formation de l’Ecole Supérieure de Technologie relevant de l’Université Mohammed I d’Oujda.

Le programme est articulé autour de 6 Conférences plénières, 2 workshops et 10 10 sessions parallèles des communications orales.

Conférenciers : Martí Casadesús (Espagne), Mustapha Bennouna (Maroc), Abdennasser Naji (Maroc), Olga Zlatkin-Troitschanskaia (Allemagne), Bruno Curvale (France), Abdelali Kaaouachi (Maroc), Jaouad Alem (Canada), Mohammed Droui (Maroc).

Lieu : Ecole Supérieure de Technologie

Date : 17-18 décembre 2019-12-14

Contact :

Comité d’organisation EVALSUP, EST, Université Mohammed I, Oujda

E-mail : evalsup2019@gmail.com

Site web : https://sites.google.com/view/evalsup2019