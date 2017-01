Comment

“rédiger” une production

écrite à l’examen?

(A l’intention

des élèves de 1ère bac)

On a déjà parlé

de la méthode à suivre pour “activer” sa mémoire et rechercher

les idées et les arguments en vue d’enrichir son texte. Il suffit

d’écrire

le mot-clé (le thème) à traiter et noter tous les mots qui nous viennent

en tête, sans perdre de vue les exemples à tirer des 3 œuvres au

programme. Nous allons parler dans cet article de “la rédaction”

(la 2ème phase) qui pose énormément de problèmes pour

les candidats.

Qu’est qu’on demande à l’élève

le jour de l’examen? Le cadre de référence est clair et net: le candidat

doit rédiger un texte “argumentatif” en rapport avec le programme,

exprimer un point de vue et le soutenir par des arguments. Une PE doit

contenir: une introduction, un développement et une conclusion,

c’est-à-dire

3 parties bien séparées du point de vue typographique. Il faut commencer

sur le brouillon par l’essentiel, c’est-à-dire par le développement

et laisser l’introduction et la conclusion à la fin. Je peux suivre

deux plans dans mon texte: le plan analytique ou le plan binaire (dit

aussi dialectique). Dans le premier, je développe une seule thèse,

mais dans le second, je parle de la thèse et de l’antithèse, des gens

qui sont pour et de ceux qui sont contre. Pour simplifier, je vais

donner

un exemple (mais pas un modèle) pour le premier plan.

1-Qu’est ce qu’une introduction

? Généralement c’est une définition du thème, une entrée en matière,

une présentation générale où je montrerai l’intérêt du sujet.

Puis, il serait préférable de poser une petite question à la quelle

je répondrai dans mon développement. Exemple: (supposons que la consigne

me demande de montrer les côtés positifs du dialogue) :

Nul ne peut ignorer

l’importance

du dialogue dans la vie des hommes. Même les grands pays recourent

au dialogue et à la négociation pour trouver des solutions à leurs

conflits. De nos jours, tout le monde parle du dialogue. C’est un thème

d’actualité qui touche toute l’humanité. Quels sont donc les bienfaits

du dialogue?

2-Le développement (je dois

justifier mon idée par 3 argument au moins et qui soient cohérents,

c’est-à-dire bien enchaînés). Exemple: Les avantages du dialogue

sont multiples. D’abord, il permet d’éviter la violence et de régler

les problèmes de façon pacifique. Il nous apprend à être toujours

relatifs et prêts à écouter les autres points de vue. Ensuite, en

dialoguant avec l’Autre, on enrichit nos connaissances et on s’ouvre

sur les civilisations différentes. Ainsi, le dialogue favorise la

tolérance

et l’entente entre les peuples et évite la violence et les guerres.

Il rapproche les opinions, les idées et même les religions. Enfin,

l’absence de dialogue ouvre la voie devant l’entêtement et l’égoïsme

dévastateur. A ce propos, on peut citer l’exemple d’Antigone qui refuse

d’écouter sa sœur et se contente de la traiter de lâche. Elle refuse

aussi de dialoguer avec le roi Créon qui fait tout pour la sauver.

Le résultat est la mort de trois personnages à la fin de la pièce

et la destruction de tout le royaume de Thèbes par la suite.

3-Conclusion (je dois

récapituler,

boucler mon texte sans ajouter une nouvelle idée ou un nouveau

argument).

Exemple: En conclusion, on peut dire que le dialogue est indispensable

dans toutes les sociétés. Personnellement, je suis pour le dialogue

sauf si l’Autre le refuse et nous oblige à utiliser la force.

Vous voyez. C’est très simple.

Avec un peu de technique et un peu d’entraînement, un élève moyen

peut décrocher facilement un 6 ou un 7 sur 10. N’oubliez pas, la

présentation

de la copie joue un rôle important. Elle influe beaucoup sur le

correcteur.

Bonne chance.