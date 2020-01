« Droit à l’information et protection de la vie personnelle des journalistes : Pratique et références légales et juridiques » Thème d’un atelier de formation a Demnate

Mohammed Drihem / oujdacity.net

L’association des cimes pour la Presse d’Azilal a organisé dimanche 19 janvier dernier un atelier de formation sous le thème du: « Droit à l’information et protection de la vie personnelle des journalistes : Pratique et références légales et juridiques » et ce ; au profit d’une vingtaines de journalistes et correspondants de presse venu d’Ifrane, Azrou, Fès, Meknès, Beni Mellal, Tadla et d’Azilal entre autres localité.

Initié dans l’espace Tamounte Imi N’Ifri dans la ville Demnate relevant de la Province d’Azilal en partenariat avec le conseil de la Région de Khénifra Beni- Mellal et le concours de la collectivité territoriale de Demnate, cet atelier a animé par Dr Allal El Basraoui ; professeur universitaire ex-président du comité Régional des Droit de l’homme qui a donné une communication dans laquelle il a traité de la question du droit à l’information et de la vie privée et personnelle notamment en ce qui concerne; la protection pénale de la vie privée qui est au cœur de la dernière sortie de Mohammed Abdennabaoui avec sa note diffusée le 6 décembre dans laquelle il enjoint les magistrats du parquet de faire jouer les nouvelles dispositions en ce sens dont les articles 447-3, 447-2 et 447-3 du code pénal ; contenus dans la loi relative à la lutte contre les violences faites aux femmes, entrée en vigueur le 13 septembre 2018.

Le procureur général rappelons-le ; y énumère les infractions portant atteinte à la vie privée, identifie leurs éléments constitutifs et va même jusqu’à prévoir des cas de figure. Il s’agit de l’interception, l’enregistrement, la diffusion ou la distribution de paroles ou d’informations émises dans un cadre privé ou confidentiel, sans le consentement de leurs auteurs (Article 447-1 alinéa 1) et de la capture, l’enregistrement, la diffusion ou la distribution de la photographie d’une personne se trouvant dans un lieu privé, sans son consentement (Article 447-1 alinéa 2).

Au terme de cet atelier ; des attestations de participation et trophées ont été remis aux participants et différents partenaires de l’évènement et une convention de partenariat et d’échange a été signée entre l’Association des cimes pour la presse d’Azilal et l’observatoire Provincial de la Presse et de l’information d’Ifrane.