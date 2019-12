ET DE TROIS POUR L’UNIVERSITE D’HIVER DES MARICAINS DU MONDE DANS LA VILLE D’IFRANE ENNEIGEE

Mohammed Drihem

Le week-end du 21-22 Décembre en cours sera marqué par la tenue de la 3éme édition de l’Université d’hiver des jeunes marocains du Monde organisée à l’Université Al Akhawayn d’Ifrane par le Ministère Délégué auprès du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, Chargé des Marocains Résidant à l’Etranger.

Une centaine de jeunes marocains du monde âgés de 18 à 25 ans, excellant dans différents domaines et considérés comme des « success-stories » dans leur parcours estudiantin et professionnel prendront part à cette édition 2019 de l’université d’hiver placée sous le thème du ‘’vivre-ensemble’’.

Les objectifs assignés à cette université visent à consolider les liens des nouvelles générations des marocains établis à l’étranger avec leur mère patrie, le Maroc, à favoriser les échanges interculturels et à consacrer les valeurs de la tolérance et du respect de l’autre. Une occasion au fait; pour ces jeunes participants en vue d’échanger avec des experts et des compétences nationales, pour contribuer à une meilleure intégration dans les pays d’accueil comme l’Espagne, Italie, Algérie, Belgique, Canada, France, Tunisie, Pays-Bas et Angleterre; mais également afin d’élargir leur horizons professionnels.

Soulignons au passage que ce type d’initiative permettra à ces jeunes de découvrir les richesses naturelles et l’héritage culturel matériel et immatériel du Maroc, ainsi que les fondements économiques de leur pays d’origine, et la promotion des principes et valeurs authentiques du Maroc.

Plusieurs conférences et ateliers, animés par des universitaires et académiciens sont programmés et seront axés sur les aspects historiques, culturels, éducatifs et sociaux du ‘’vivre-ensemble’’ avec notamment une conférence sous thème : « Unité et intégrité territoriale : parcours et actualités».

Au programme de cette université également; la présentation des réformes du Royaume et les grands chantiers entamés depuis 20 ans, ainsi que des visites visant la promotion de l’héritage culturel marocain dans la région Fès-Meknès.

Mohammed Drihem