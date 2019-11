2.231.615 DHS POUR LA REALISATION DE 19 PROJETS AVEC LE CONCOURS DE l’INDH DANS LA PROVINCE D’IFRANE

Lundi 28 octobre dernier, le Gouverneur de la Province d’Ifrane ; Mr Abdelhamid El Mazid a présidé les travaux de la Quatrième session du Comité Provincial du Développement Humain (CPDH) au titre de l’an 2019.

Lors de cette session parquée par la présence des jeunes et des représentants des coopératives porteurs de projets et des membres du CPDH, ces derniers ont approuvé à l’unanimité les différents projets retenus par le comité technique du CPDH pour être financé dans le cadre du programme visant l’amélioration du revenu et de l’intégration économique des jeunes.

Il s’agit de onze projets dont deux dans le secteur des services et neuf dans le secteur de l’artisanat présentés par des coopératives comme projets d’activités génératrices de revenus pour un montant global est de 1.085.437,00 Dhs et 06 projets présentés par de jeunes auto-entrepreneurs dont 05 dans le domaines des services et un seul projet dans le secteur de l’artisanat pour une enveloppe Budgétaire globale de 326.145 ,00 Dhs ; la contribution des bénéficiaires s’élève quant à elle quelques 620.032,00 Dhs.

Par la même occasion ; le Comité provincial du Développement Humain d’Ifrane a donné son accord pour la réparation et la remise en marche de l’autocar du transport sportif du Club Sportif d’Azrou de Foot Ball (CSA) pour un montant de 100.000,00 Dhs ; comme il a approuvé le projet de mise a niveau de l’école de Timzourhte dans la collectivité territoriale d’Oued Ifrane pour une enveloppe Budgétaire de 100.000,00 Dhs.

Mohammed Drihem