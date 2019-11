CASABLANCA ACCUEILLE Le 11ème Salon international des équipements, des technologies et des services de l’environnement : « Pollutec Maroc 2019 »

Mercredi 30 octobre 2019 ; la Capitale économique Casablanca ; métropole du Royaume sera au rendez-vous avec la cérémonie d’ouverture du 11ème Salon international des équipements, des technologies et des services de l’environnement « Pollutec Maroc 2019 » prévu du 30 octobre au 2 novembre 2019.

Initié Sous le Haut Patronage de S.M le Roi Mohammed VI ; ce Salon international placé sous l’égide du Ministère de l’Energie, des Mines et de l’Environnement qui sera inauguré à l’Office des Foires et des Expositions de Casablanca sous la présidence du Ministre de l’Energie, des Mines et de l’Environnement Aziz RABBAH ; connaitra la participation de plus de 250 exposants représentant 14 nationalités différentes invités à y présenter les dernières innovations et technologies dans le domaine de l’environnement et du développement durable.

Dans ce cadre d’exposition, le Ministère de l’Energie, des Mines et de l’Environnement disposera d’un stand pour présenter les différents chantiers et programmes qui concernent entre autres le développement des énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, la gestion durable des déchets solides et liquides, la qualité de l’air, et la résilience face aux impacts des changements climatiques.

Par ailleurs, le programme scientifique du Salon comprendra plusieurs conférences scientifiques animées par des experts sur les différents enjeux d’actualité pour le Continent, et les bonnes pratiques réalisées dans ce domaine.

A noter aussi que cette 11ème édition sera marquée par la participation d’importantes délégations de pays d’Afrique, représentant la Côte d’Ivoire, la Guinée, Madagascar, le Niger, le Rwanda (invité d’honneur) et le Sénégal. Cette participation africaine s’inscrit dans le cadre du renforcement des échanges Sud-Sud, de mutualisation des savoir-faire et d’expertises en matière d’environnement et de développement durable pour relever les multiples défis auxquels fait face notre Continent.

A noter enfin que la séance inaugurale de cet événement verra également l’organisation de la cérémonie de remise des Prix aux lauréats de la 4ème édition du Programme Cleantech destiné aux jeunes entrepreneurs. Ce Programme rappelons le ; a pour objectif de promouvoir l’innovation et l’entrepreneuriat vert à travers l’organisation de compétitions annuelles pour la sélection des projets verts les plus innovants dans 5 catégories : Gestion rationnelle de l’Eau, Efficacité Energétique, Energies Renouvelables, Valorisation des Déchets, et Bâtiments Verts.

Mohammed Drihem