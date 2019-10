LES AMATEURS DU TOURISME SPORTIF AU RENDEZ-VOUS AVEC « CHAFCHAOUEN LA TRAVERSEE TRAIL »

MOHAMMED DRIHEM / oujdacity.net

Dimanche 19 octobre prochain ; la Ville de Chefchaouen dans le Nord du Maroc sera au rendez-vous avec la 4ème édition du « Chefchaouen la traversée Trail » qui est une manifestation de sport d’endurance et de découverte organisée par karim Mosta ; vainqueur de la coupe du monde d’ultra marathon qui vient de réaliser cette année le parcours de Casablanca / la Mecque en vélo avec l’association Sport solidarité et le soutien de la province de Chefchaouen.

Selon ses initiateurs ; « Chefchaouen la Traversée Trail » se positionne comme un Rendez-vous annuel incontournable des meilleurs trailers sur un terrain naturel et montagneux qui leur propose deux distances sur des parcours uniques offrant une variété de terrains, de difficultés et de paysages.

Au programme de cette nouvelle édition en effet : Une distance de 61 km avec 3600m de Dénivelé positif au départ des rives de la méditerranée à Kaa Asra comme épreuve phare réservée aux coureurs maitrisant les longues distances, une distance de 30 km avec 1900m de dénivelé positif au départ d’Akchour et une randonnée de 13 km dans le parc Bouhachem

Pour rappel ; l’an dernier plus de 200 coureurs ont défié les montagnes du rif et cette année ; le record à battre est celui de Rachid Amrani qui a parcouru en 2018 la distance des 61 km en 06h26mn28.

A rappeler notamment que ce sport, qui a commencé à se répandre et à s’organiser durant les années 1990, ne cesse de gagner en popularité un peu partout dans le monde et notamment au Royaume du Maroc où ce sport qui Allie l’endurance physique au contact avec la nature, attire chaque année davantage de mordus de l’aventure et du dépaysement.

Les points forts de ce sport en vogue : Un terrain de course imprévisible avec des difficultés et des obstacles qui changent en fonction de la géographie des lieux, ce qui rend le défi plus intéressant, ainsi qu’une proximité avec des espaces naturels souvent inaccessibles. Ils en font un véritable style de vie qui attire de plus en plus d’adeptes en quête de lieux originaux pour mettre leurs capacités physiques à l’épreuve de la nature et qui ont contribué notamment à l’apparition d’un nouveau créneau du tourisme sportif, à la fois rapporteur et écologique.

A souligner enfin que le Trail peut jouer un rôle important dans le développement local, à l’instar d’autres activités sportives qui contribuent dans l’animation du tourisme de la région, la randonnée pédestre et l’ascension d’Akachour.