Hommage à Fès au chimiste marocain Rachid Yazami, inventeur des batteries au lithium

Mohammed Drihem / oujdacity.net

Jeudi 17 octobre prochain, l’Association Fès-Saiss en partenariat avec l’Université Privé de Fès (UPF) organisera une conférence scientifique sur le thème : « Les batteries au lithium, un défi du 21ème siècle » qui sera donnée par le Chimiste marocain ; Rachid Yazami l’inventeur des batteries au lithium.

Cette conférence constitue une précieuse opportunité pour rendre un vibrant hommage à cet éminent homme des sciences et inventeur originaire de la ville de Fès où il est né en 1953 qu’est Rachid Yazami premier scientifique arabe à découvrir en 1980 l’anode graphite pour les batteries rechargeables au lithium, utilisées actuellement dans des téléphones portables et les voitures. Il est aussi, le concepteur d’une puce capable de recharger les batteries des Smartphones et les véhicules électriques en seulement dix minutes sachant bien que ces batteries au lithium, appliquées aux voitures, contribuent grandement à la protection de l’environnement.

Ancien élèves des lycées Moulay Rachid et Moulay Driss de Fès, Rachid Yazami qui occupe aujourd’hui le poste de professeur en Energétique à Nanyang Technological University (Singapour) avait été admis à l’Institut Polytechnique de Grenoble (INP) en France où il a occupé le poste de Directeur de Recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS).

Notre éminent professeur chercheur et inventeurs qui a animé plusieurs conférences dans plusieurs universités internationales ; compte à son actif plusieurs brevets d’invention et des centaines de publications scientifiques et titulaire de plusieurs prix et distinctions.

Décoré par S.M. le Roi Mohammed VI du Wissam Al Kafaa Al Fikria en 2014 Rachid Yazami est lauréat en 2014 du Prix Charles Stark Draper de la National Academy of Engineering (NAE) et en 2018 du Prix « Innovation scientifique et technologique » dans le cadre de l’initiative « Takrim 2018 » qui lui a été décerné au Koweït.

Rachid Yazami est aussi titulaire cette année 2019 du Prix « Arab Investor Award » dans la catégorie « Application verte » et il est fait Chevalier de la Légion d’Honneur de la République française.