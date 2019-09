LA VILLE DE MEKNES ACCUEILLE LE 15ème EDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL DES CULTURES URBAINES

Sous l’égide de la Fédération Royale Marocaine des Sports Aérobics, Fitness, Hip Hop et disciplines assimilées ; l’Association Espoir Jeunesse Maroc Freestyle Urbain Danse organise, le 15ème Festival international des cultures urbaines (15ème FMUD 2019) à Meknès du 06 au 19 septembre 2019.

Cette nouvelle édition du FMUD connaitra la forte participation internationale de cadres et de jeunes représentant l’Allemagne, le Portugal, la France, l’Espagne, la Belgique, La Slovenie, l’Autriche et le Maroc le pays organisateur.

Au programme de cette 15ème édition du Festival International des cultures Urbaines, des ateliers de formations, des expositions d’équipements et productions des cultures urbaines avec plus de 13 genres de cultures urbaines et disciplines de sport des rues en plus des soirées artistiques pour jeunes et une caravane socio-sportive et artistique qui visitera les quartiers périphériques de la cité ismailienne.

*** ATELIERS :

1- Skate & Rolleurs & Bmx / Coach – Ahmed Swiri

2- Batucada / Coach- Amine El Kabab

3- Popping / Coach – Obelix

4- House Dance / Coach – Sara Bidaw

5- Breakdance / Coach – Abd-L

6- Waaking / Coach – Anke

7- Rap « Écriture » / Coach Mc Dalim

8- Locking / Coach- Andreas

9- Electro Dance / Coach- Gara

10- Rap « Technique d’enregistrement » /Coach- Blandy

*** CATÉGORIES DE COMPÉTITIONS :

1- Batucada

2- Freestyle Foot

3- Graffiti

4- Rap

5- Beatbox

6- Solo Popping

7- Solo Hip Hop

8- Solo Krump

9- Solo Breakdance

10- Equipe Mixstyle

11- Equipe Breakdance

12- Spectacle Hip Hop « Equipe/Duo »

Mohammed Drihem