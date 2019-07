Des Marocains Résident à l’Etranger Inaugurent « Auto Partners Solidaire » Fruit de quatre années de réflexion

Fruit de quatre années de réflexion ; la Plateforme Mobilité Wimoov Normandie dirigée par Fatima AIT OUAILAL, compétence maroco-francaise à Evreux (France), a été inaugurée Jeudi 04 Juin 2019 en présence notamment de deux vice-présidents d’Évreux Portes de Normandie, Mrs Mohamed Derrar et Driss Ettazaoui. Ce très attendu garage solidaire tant attendu dans des locaux magnifiques d’Autos-Partners de Rabah Gani qui a bien voulu accompagner ce beau projet est synonyme de mobilité et d’insertion économique par l’emploi, un axe fort de la politique d’agglomération.

Selon Fatima Ait Ouailal ; Il s’agissait là d’un besoin prégnant sur le territoire qui répond à un enjeu socio économique à fort impact ; c’est la mise en œuvre et la création d’une structure du secteur de l’économie sociale et solidaire qui a été agréé en février comme Structure de l’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) à connaitre : « Autos Partners Solidaire » Qui aura un triple impact social :

permettre à des personnes en démarche d’ insertion et recherche d’emploi d’être embauché en contrat aidé et donc d’avoir accès à la formation puis à l’emploi via un accompagnement socioprofessionnel et un encadrant technique professionnel du secteur automobile (ex les personnes que nous avons rencontrées qui pratique une mécanique dite « sauvage » sur les parkings et qui nous ont fait part d’un besoin de certification de leur expérience et acquis

réparer grâce à ces équipes les véhicules des bénéficiaires orientés par la plateforme mobilité Wimoov à tarifs sociaux

permettre la self réparation encadrée par un pro en louant un pont et du matériel et les personnes ramènent leurs pièces. Ce dernier volet est en cours de construction

Ce garage n’est donc pas réservé qu’au plus en difficultés mais à tous ceux qui choisissent de venir entretenir leur véhicule dans ce garage par solidarité (et donc soutiendront la partie sociale du garage)

ce qui permet d’hybrider les ressources et assoir le modèle économique et Mixité de public

Mohammed Drihem