AKHIAM D’IMILCHIL ET SENS DE BORDEAUX ORGANISENT LE SECOND FESTIVAL DES MAROCAINS DU MONDE A IMILCHIL

DU 16 au 19 AOUT 2019

L’Association Solidarité Echange Nord Sud (SENS) de Bordeaux et l’Association AKHIAM pour le Développement Economique et Social d’IMILCHIL organisent la 3ème édition du Festival des marocains du Monde qui coïncide avec le festival de la Musique des Cimes prévus a Imilchil du 16 au 19 Aout 2019 prochain.

Organisé dans le cadre d’échange, festif et de visite, cette nouvelle édition du Festival des Marocains du Monde accueille comme invité d’honneur Mustapha El Haddaoui ; ancien Footballeur international de l’équipe nationale du Maroc.

Au programme de cette nouvelle édition du Festival des Marocains du Monde ; les organisateurs ont concocté plusieurs activités socio –culturelles, sportives et touristique pour bien garnir le séjours des participants, il s’agit d’Excursion au grand lac d’Isli et Lac Tislite et à la grotte AKHIAM (Cascade; Stalagmites Stalactites, pont naturelle…) ; des activités Sportif en VTT, une Cérémonie de Mariage traditionnelle et des Soirée artistiques et musicales assurée par le Festival de la Musique de cimes d’Imilchil.

A rappeler que le festival des marocains du Monde est une initiative qui vise à promouvoir la Région de la collectivité territoriale d’Imilchil et à avoir des ambassadeurs d’Imilchil répartis à travers le monde pour une meilleure promotion de la destination Imilchil.

Cette initiative a pour objectifs de mettre en valeur les potentialités touristiques et culturelles de la région dont notamment et entre autres ; les lacs (isli et tislite) connus à travers cette histoire amoureuse de Romeo et Juliette si on peut dire ; la grotte d’Akhiam avec son histoire aussi sur la promotion des mariages à travers la légende sans parler de l’architecture locale des villages et du mode de vie ancestral des tributs Aït Hdiddou de la région qu’on souhaite faire connaitre aux participants parmis nos marocains du Monde qui auront pour rôle de parler autours d’eux de Imilchil dans leurs pays d’accueil à l’étranger.

Aussi, sur le plan socio-économique et en matière d’impact économique surtout; il y’a lieu de signaler que ça fait des années que le festival des musiques des cimes s’organise sans avoir un impact réel puisque il n’a jamais réussit un taux d’occupation important au niveau des unités d’hébergement touristique (Hôtel, Gites et Auberges) de la Région d’Imilchil et ce ; à cause du manque d’opérations de promotion et de publicité pour la zone, ce qui fait que le publique du festival se limitait aux seuls visiteurs venant des villes et villages limitrophes tel que Rich, Aghbala et des petites localités de la région ou les gens n’ont pas les moyens pour aller dans ces établissements hôteliers d’Imilchil d’où cette idée du festival des marocains du monde (qui est a sa troisème édition cette année) qui va donner un nouveau souffle au secteur touristique et qui aura un impact positif sur l’économie locale en général et sur la vie touristique d’Imilchil en particulier.

Mohammed Drihem