TRAIL DES CÈDRES : UN ÉVÉNEMENT OÙ TOUT LE MONDE EST ÉGAL ET ORDINAIRE À LA LIGNE DE DÉPARTET OU UNE LÉGENDE EST NÉE À LA LIGNE D’ARRIVÉE

L’association « Sport et Nature » organise la 11ème édition du Trail des Cèdres d’Ifrane du Vendredi 21 au Dimanche 23 Juin 2019. Plus qu’une compétition sportive, c’est un événement pour la ville où l’arrivée se fait au centre de la cité, au milieu des autochtones et des visiteurs et estivants. Le but de ce Trail est de promouvoir le sport en pleine nature au Maroc d’une manière générale et dans la région d’Ifrane en particulier tout en respectant l’environnement.

Deux formules aux dénivelés variant entre 1600 et 2000 mètres sont proposées aux dizaines de traillers (hommes et femmes) participants à ce rendez-vous sportif annuel de la ville d’Ifrane et sa région à savoir : Première en trois étapes (34Km, 26Km et 22Km) ou la seconde à deux étapes (26Km et 22Km).

A souligner que le Trail est un sport de course à pied, sur longue distance, en milieu montagnard naturel, un sport de plus en plus pratiqué dans le monde et qui fait son entrée au Maroc depuis quelques années et la région d’Ifrane se prête à merveille à ce genre d’événement sportif, au milieu des cèdres, avec un parcours aux dénivelés différents et des passages sur route.

Aussi, il y’a lieu de signaler que depuis sa création par Abdelkader El Mouaziz, l’Association Sport et Nature d’Ifrane a eu le temps de se faire un nom, mais elle gagnerait à être encore plus connue. Car l’Association Sports et Nature, c’est plus de 300 marathoniens qui viennent des quatre coins du monde pour prendre part au Trail des Cèdres. Une association à but non lucratif qui crée des relations et qui cherche toujours à enrichir son offre pour mieux servir les coureurs.

Organisé par la Province d’Ifrane et l’Association Sport et Nature, en collaboration avec le Conseil Régional de Fès-Meknès, le Conseil Provincial d’Ifrane et la Commune d’Ifrane, le Trail des Cèdres constitue un événement sportif majeur.

Mohammed Drihem

PROGRMME

DU 11ème TRAIL DES CEDRES D’IFRANE

Jeudi 20 Juin 2019

15:00 Regroupement des juges et des participants au village du Trail suivi d’une réunion d’information et distribution des dossards

20:00 Dîner et nuitée au bivouac

Vendredi 21 Juin 2019

07:00 Petit déjeuner

09:00 Départ de la première étape : Ras El Mae vers Ras El Mae en une boucle fermée longue de 34 Km

14:00 Déjeuner au bivouac

20:00 Dîner et nuitée au bivouac

Samedi 22 Juin 2019

07:00 Petit déjeuner

09:00 Départ de la deuxième étape : Ras El Mae vers Ras El Mae en boucle fermée différente longue de 26 Km

14:00 Déjeuner au bivouac

20:00 Dîner et nuitée au bivouac

Dimanche 23 Juin 2019

07:00 Petit déjeuner

09:00 Départ de la Troisième étape : Ras El Mae Vers Ifrane centre ville sur une distance de 22 Km

12:00 Remise des prix du Marathon

Mohammed Drihem