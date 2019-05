ASSOCIATION AKHIAM D’IMILCHIL ORGANISE LA DEUXIEME EDITION DU « AGOUDAL RAID »

L’association Akhiam pour le Développement économique et social en partenariat avec l’association SENS – Solidarité Echange Nord Sud – de Bordeaux (France) organise la Deuxième édition du raid sportif : « Agoudal Raid » du 25 au 29 juillet 2019 prochain à Agoudal dans la collectivité territoriale d’Imilchil relevant de la province de Midelt.

Organisé depuis janvier 2016 par l’association « Les Toqués de la Dalle» de Bordeaux (France) en partenariat avec les associations Akhiam pour le Développement Economique et Social et l’Association Sens (Solidarité Echange Nord Sud) à Bordeaux ; « AGOUDAL RAID » est un événement combinant à la fois l’organisation d’une manifestation sportive et une action de solidarité qui permet de découvrir aussi les sites les plus reculés des montagnes marocaines dont notamment et entre autres ; les célèbres lacs d’Isli et de Tisli et les villages d’Imilchil et d’Agoudal.

Cette épreuve sportive qui comprend un Trail combiné à une course de Vélo Tout terrain (VTT) et un Bike and Run ainsi que du tir à l’arc se pratique en binôme car l’esprit d’équipe fait partie de la philosophie du « Raid Agoudal » dont le parcours présente quelques difficultés mais rien n’est insurmontable et l’action de solidarité consiste en la construction de murs en Gabion par les participants

.

LE PROGRAMME DE LA SECONDE EDITION

PREMIER JOUR DE L’EPREUVE SPORTIVE,

26 Juillet 2019 : Trajet Agoudal —–Grotte AKHIAM

15h00 : Course à pied d’Agoudal (2300 m) à la Grotte Akhiam (arrivée à la cascade, 2800 m) – 11,25 km en montée –

17h30 ; Course de en VTT de la Grotte Akhiam (départ devant la cascade) au village Agoudal par une piste de 11,55 Km.

TOTAL A PARCOURIR : 22,80 Km (dont 11,55 KM en VTT).

DEUXIEME JOUR DE L’EPREUVE SPORTIVE

27 Juillet 2019 Trajet Agoudal—–Lacs IMILCHIL

9h00 : Course de VTT d’Agoudal au Douar Taghighachte d’un parcours de 32 km sur petite route en légère descente

11h00 : Course à pied de Taghighachte au Lac d’Isli sur un parcours en montagne de 10 km.

12h30 : repas au bord du lac d’Isli

14h00 : Course en Bike and Run du Lac de Isli au Lac de Tislit sur une distance de 9,2 Km :

19h00 : Course à pied dans une boucle Agoudal / Agoudal de 3,5 km (épreuve de nuit avec des torches).

TOTAL A PRCOURIR 53,5 Km (dont 32 en VTT).

TROISIEME JOUR DE L’EPREUVE SPORTIVE

28 Juillet 2019 Trajet Agoudal —Mine de Sel

9h00: Course de VTT d’Agoudal au Col Tizi sur une longueur de 20 km sur une petite route. Passage du col à 2680 m. Chaque équipe laisse les VTT au col et continue en course à pied de 08 Km du Col Tizi aux Mines de sel (Toumliline) – parcours accidenté avec une forte descente –

18h00, Agoudal, épreuve de Tir à l’arc.

TOTAL A PARCOURIR: 30,3 Km (dont 20 en VTT)

Au total sur les 3 jours du Raid : 63,5 km de VTT, 29 km de course à pied, 11,5 km de Bike and Run, un holirun de 2,3 km et une épreuve de tir à l’arc

La partie d’échanges avec la population d’Agoudal fait partie de la manifestation. Elle sera organisée sous l’égide des associations SENS et AKHIAM. Dans ce cadre et afin de contribuer (très modestement) à la lutte contre l’érosion on procedera à la construction de murs en Gabion. Ces actions seront menées sous la responsabilité de l’association Akhiam.

ABOU ZOUHEIR