PROGRAMME ROUTIER 2019 : LE DIRECTEUR PROVINCIAL DE L’EQUIPEMENT D’IFRANE DONNE UNE CONFERENCE DE PRESSE

Jeudi 14 mars dernier ; le Directeur Provincial du Ministère de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau ; Mr Mohammed Hafiane a donné une conférence de presse consacrée à la présentation du Programme Routier de la Province d’Ifrane au titre de l’an 2019

Dans une allocution prononcée à l’occasion ; Mohammed Hafiane a déclaré qu’un montant de Sept milliard et deux cent seize millions de centimes a été alloué à l’entretien et l’amélioration du réseau routier de la province d’Ifrane au titre du programme routier de l’an 2019.

Ce programme avait-il ajouté ; portera sur les travaux de renforcement et d’élargissement de quatre axes routes provinciaux sur une longueur totale de 42 ,5 Km avec réparation des dégâts d’inondations pour un montant de 52167000,00 Dhs, la reconstruction de deux ouvrages d’art au prix de 10400000,00 Dhs et la construction de deux routes provinciales sur une longueur globale de 19,7 km au prix de 9593000,00 Dhs programmées dans le cadre du 2ème Plan National des Routes Rurales (PNR2) à connaitre : la RP 7210 reliant Ain Leuh à Zaouiat Ifrane sur une distance de 12 Km et la RP 7212 reliant Tifaritine à Sidi Mguil sur une distance de 07,7 km.

Aussi avait-il avancé ; pour le programme 2020-2021, la Direction Provinciale du ministère de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau d’Ifrane a projeté le renforcement et de l’élargissement de routes nationales sur une longueur globale de 58,73 km, des routes régionales sur une distance globale de 38,4 km et d’une route provinciale sur une longueur de 20 km ; le tout pour une enveloppe budgétaire globale de 272600000,00 Dhs.

Ce même programme selon Mr Mohammed Hafiane, portera sur la construction et la reconstruction de cinq ouvrages d’art sur des routes provinciales pour un montant globale de 19450000,00 Dhs et la correction du tracé de la route régionale 707 objet d’un point noir entre le Pk 19+640 au Pk 26+294 et dont l’enveloppe budgétaire prévue est de l’ordre de 14000000,00 Dhs.

Par ailleurs, le Directeur Provincial du ministère de l’équipent a donné un bref aperçu sur le bilan des réalisations de son département au niveau de la Province d’Ifrane durant le plan 2012-2018. A ce sujet ; il a souligné que la Direction provinciale d’Ifrane a pu réaliser des travaux d’entretien et d’amélioration du réseau routier provincial sur une longueur globale de 149,30 Km pour une enveloppe budgétaire globale de 112052000,58 Dhs, des travaux d’entretien et de construction de 07œuvres d’art au prix de 32015000,51 Dhs en plus du PNR2 (2005-2018) au cout de 101600000,00 Dhs et des travaux de correction de tracés routiers estimés à 3200000,00 Dhs.

Aussi, d’autres projets sont en cours de réalisation encore dont ; les travaux de renforcement et d’élargissement en cours sur plusieurs axes routiers de la province sur une longueur globale de 64,50 km au cout globale de 121607000,29 Dhs, les travaux de corrections des tracés respectifs de la route nationale 13 et la Route provinciale 7231 objets de points pour une enveloppe budgétaire globale de 29405000,42 Dhs et la reconstruction du pont d’Oued Guigou sur la route nationale 13 à l’entrée de Timahdite au prix de 9821000,85 Dhs ; avait-ils ajouté. Avant de conclure que dans le cadre du Plan de Développement Régional (PDR- 2019/2021) objet d’une convention entre le gouvernement et le conseil Régional de Fés-Méknés entre autres partenaires, la province d’Ifrane bénéficiera de plusieurs autres projets dont des projets routiers qui feront objet d’une prochaine rencontre d’information avec la presse

Au terme de cette conférence de presse, une visite a été organisée aux participants pour se rendre sur le chantier de construction d’un nouveau pont sur d’oued Guigou à l’entrée de Timahdite sur la Route nationale 13. A ce sujet Mr Mohammed Hafiane a tenu de préciser que cet important projet vise à reconstruite le pont très ancien sur Oued Guigou dont la largeur est très petite et ne réponds plus a la bonne circulation des utilisateurs (Automobilistes, poids lourds, cyclistes et motocyclistes ou piétons).

« Il sera réalisé en deux tranches dont la première concerne la construction d’un pont provisoire pour la déviation de la circulation avant la destruction de l’ancien pont et sa reconstruction dans une deuxième tranche » avait-il ajouté.

La longueur du pont avait-il précisé est de 48 mètres et sa largeur sera de 14,6 avec une chaussée de 07 mètres, un passage cycliste et un passage piéton. Il sera édifié sur six poutres en béton armé.

ABOU ZOUHEIR