ONU CHANGEMENTS CLIMATIQUES : OUVERTURE DES CANDIDATURES POUR LES PRIX DE L’ACTION CLIMATIQUE MONDIALE DE L’ONU.

Lundi 11 février dernier, l’ONU Changements Climatiques a lancé officiellement le concours internationale doté Des Prix de l’action climatique mondiale des Nations Unies qui, selon ses initiateurs ; offre l’occasion de reconnaître des personnalités qui ; non seulement ils prennent des mesures exemplaires, mais ils offrent aussi des modèles à suivre, modèles qui peuvent être source d’inspiration pour des gouvernements, des entreprises, des villes et des communautés et dans ce sens ; ils encouragent tous ceux qui mènent actuellement des projets qu’elles soient de grandes entreprises ou petites coopératives à postuler.

En effet ; dès ce lundi 11 février 2019, organisations, villes, industries, universités, gouvernements ou toute autre entité prenant des initiatives audacieuses en matière de lutte contre le changement climatique, peuvent postuler pour tenter de remporter l’un des Prix de l’action climatique mondiale des Nations Unies. Ce prix nous rapporte-t-on, est au centre de l’initiative « Élan pour le Changement » de l’ONU Changements climatiques qui récompense les projets les plus novateurs dans le domaine de l’action climatique.

Les activités lauréates sont appelées à présentert des exemples adaptables et reproductibles de mesures prises par des citoyens du monde entier pour faire face au changement climatique, dans l’espoir d’inciter les autres à agir. Les activités sélectionnées seront distinguées et célébrées lors de la Conférence de l’ONU sur les changements climatiques (COP25) au Chili.

Les Prix de cette année 2019 selon ONU changements Climatiques récompenseront les mesures climatiques qui apportent déjà des résultats concrets dans quatre catégories à savoir:

Santé de la planète: Récompense les solutions novatrices qui concilient santé humaine et santé de la planète.

Neutralité Climatique Maintenant: Récompense les efforts déployés par les citoyens, les entreprises et les gouvernements qui obtiennent des résultats concrets dans la transition vers la neutralité climatique.

Des Femmes pour des résultats: Récompensent le rôle prépondérant des femmes et leur participation essentielle à la lutte contre le changement climatique.

Des Financements pour des investissements respectueux du climat: Récompensent les innovations financières réussies en matière d’adaptation et d’atténuation du changement climatique.

Un Comité Consultatif composé d’experts de haut niveau de différentes disciplines et originaires de plusieurs pays, sélectionnera les gagnants. Ce groupe d’experts fait partie de l’initiative Élan pour le Changement du secrétariat, mise en œuvre avec le soutien de la Fondation Rockefeller et fonctionnant en partenariat avec Climate Neutral Now, des donateurs soutenant la mise en œuvre du Plan d’action de la CCNUCC pour l’égalité des sexes, et le Forum économique mondial.

Les candidatures pour les Prix de l’action climatique mondiale 2019 de l’ONU devront être déposées en ligne entre le 11 février et le 30 avril 2019 à l’adresse suivante :

https://momentum.unfccc.int/

D’ici là, il y’a lieu de rappeler que les lauréats des années passées ont ainsi pu optimiser leurs retombées économiques et se développer dans le monde entier. A titre d’exemple :

Bhungroo, un système de gestion des eaux de pluie utilisé en période de sécheresse pour assurer la sécurité alimentaire et des moyens de subsistance durables aux agriculteurs ayant de faibles rendements dans toute l’Inde, a remporté l’un de nos prix en 2015. Aujourd’hui, le Bhungroo est également mis en œuvre au Ghana, au Zimbabwe, au Togo et à Madagascar.

Liter of Light, un projet d’éclairage solaire qui peut être mis en application avec des objets du quotidien et quelques compétences en menuiserie, a quant à lui remporté un prix en 2011. L’entreprise a démarré son activité aux Philippines et s’est étendue à 30 pays depuis. En 2015, Liter of Light a aussi remporté le très convoité prix Zayed Future Energy.

Google, Microsoft et le gouvernement de la Colombie-Britannique, au Canada, ont également été lauréats par le passé.

Selon Mme Patricia Espinosa, Secrétaire exécutive de l’ONU Changements climatiques : « Nos efforts collectifs pour faire face au changement climatique sont entrés dans une nouvelle ère avec l’adoption du paquet climat de Katowice ; une nouvelle ère qui requiert une action climatique accrue à tous les niveaux »,

ABOU ZOUHEIR