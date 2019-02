COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Directeur Général de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) rencontre les élus et les autorités locales de la province d’Ouezzane au sujet des projets d’électricité, d’eau potable et d’assainissement liquide.

Le jeudi 31 janvier 2019, Monsieur Abderrahim EL HAFIDI, Directeur Général de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) a rencontré les élus de la province d’Ouezzane sous la présidence de Monsieur le Gouverneur au sujet des projets d’électricité, d’eau potable et d’assainissement liquide.

Cette rencontre rentre dans le cadre de la nouvelle vision de l’Office, par l’organisation de visites aux provinces et aux régions pour partager, avec les représentants des citoyens et les autorités locales, l’état d’avancement des projets engagés sur les lieux, les contraintes rencontrées dans l’exécution de ces projets ainsi que les projets programmés constituant le plan d’actions dans les zones visitées et ce pour satisfaire les besoins des populations en eau potable et en électricité ainsi qu’en assainissement liquide dans une perspective d’améliorer le service offert par l’Office.

Au cours de cette rencontre, ont été passés en revue les investissements réalisés par l’Office dans la province et qui se sont élevés à 952 millions de dirhams. Ces investissements ont permis d’améliorer la généralisation de l’électrification et de l’accès à l’eau potable en milieu rural ainsi que la sécurisation et la pérennisation de l’alimentation en électricité et en eau potable en milieu urbain et ce pour accompagner le développement socio-économique que connaît la province.

Egalement, l’Office prévoit sur la période 2019-2023 la réalisation d’un programme d’investissements qui s’élèvent à 673 millions de dirhams pour améliorer davantage les services d’alimentation en eau potable, en électricité et en assainissement liquide dans la province.

Après cette rencontre, le Directeur Général de l’ONEE accompagné par le Gouverneur de la province et les élus, a effectué une visite à la station de traitement d’eau potable sur le barrage Al Wahda. Cette station, d’une capacité de production de 360 litres/seconde, a été mise en service en 2017. Elle alimente en eau potable la ville de Kariat Ba Mhamed et plusieurs communes relevant des provinces d’Ouezzane et de Chefchaouen.