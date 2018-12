LA VILLE DE MARRAKECH ACCUEILLE LA FIFG FOOTGOLF WORLD CUP 2018

DU 09 AU 16 DECEMBRE 201

36 équipes représentant 36 Pays venant des quatre coins du monde se sont donné rendez-vous dans la Ville ocre de Marrakech du 09 au 16 décembre 2018 courant pour prendre part à la 3ème Edition de la FIFG FootGolf World Cup 2018 organisée pour la première fois au Maroc par l’Association Française de FootGolf en partenariat avec l’Association Marocaine de FootGolf.

Selon Rachid Daoudi Président de l’AMFG, « c’est un grand moment pour nous. Nous avons avec notre partenaire l’Association Française de FootGolf, cette envie de peser davantage dans le monde du FootGolf, grâce au poids que nous donne cette co-organisation, que nous souhaitons exemplaire. Tout cela dans le but de promouvoir cette discipline au Maroc et étendre le réseau de parcours de FootGolf dans tout le Royaume.

Pour lui ; Il est essentiel de rappeler qu’à travers la FIFG FootGolf World Cup, notre rôle ne se limite pas à l‘organisation d’un simple événement. Par ce biais, « nous avons l’opportunité de faire briller le Maroc. Il nous appartient donc à nous tous, l’AFFG et l’AFGM, de profiter de ce rayonnement, afin de contribuer à la représentation et à l’influence du Maroc et de la France dans le monde sportif et celui du FootGolf » .

Il a ajouté que l’AFGM essaie de s’appuyer sur des valeurs reconnues par tous afin de véhiculer les bons messages, en toute modestie, mais avec un sens des responsabilités et beaucoup d’enthousiasme. Nous sommes ravis d’accueillir les participants de cette édition dans l’une des plus belles villes du Royaume. Ensemble, nous atteindrons nos objectifs tracés pour cette édition

Pour Romuald Pretot ; Président de l’Association Française de FootGolf ; la 3ème édition de la FIFG FootGolf World Cup, est pour l’Association Française de FootGolf l’aboutissement de 5 années de travail en France et 3 ans au Maroc, avec l’organisation depuis 2016 de la Finale du Championnat de France, à Marrakech. Le choix du Maroc pour l’organisation de ce grand rendez-vous international, est l’occasion de mettre en avant aux yeux de tous, la qualité des infrastructures golfiques marocaines, mais aussi la qualité du réceptif, qui nous permettront d’organiser la plus grande compétition de FootGolf qui n’ait jamais été organisée.

Selon Romuald Pretot ; ce projet pharaonique porté avec mes amis de l’Association Marocaine de FootGolf, doit être pour la discipline un tremplin pour son développement. A l’international, en France et au Maroc, la médiatisation de cette Coupe du Monde devra nous permettre de franchir un nouveau pallier et d’écrire l‘histoire de notre jeune sport

Selon le Président de la Fédération Internationale de FootGolf ; Roberto BALESTRINI ; le FootGolf est universel ! Le principe du sport a toujours été dans l’esprit de chacun. Qui n’a jamais tenté d’atteindre une cible en frappant une balle ? Bien que les premières traces de la discipline ont été recensées dans les années 1920, les membres de la FIFG adaptent aujourd’hui les codes d’un sport réellement lancé en Hollande au début du 21e siècle (2009) et se sont structurés autour de la FIFG pour développer ce sport et franchir ensemble les étapes.

Notre 3ème édition de la FIFG FootGolf World Cup, organisée par l’Association Française de FootGolf et l’Association Marocaine de FootGolf sur le territoire Marocain, qui réunira plus de 400 joueurs, de 36 pays différents et représentant 5 continents, est un parfait exemple du chemin parcouru par la FIFG dans le développement et la promotion du FootGolf à travers le monde

UNE EXPÉRIENCE INTERNATIONALE RECONNUE, ASSOCIÉE À UN RÉSEAU LOCAL DÉVELOPPÉ.

A noter que ; l’organisation Française est devenue en quelques années seulement, une référence dans le milieu du FootGolf. Au-delà des 40 événements organisés dans l’année, dont le prestigieux Open de France, l’AFFG a organisé récemment le 1èr Euro FootGolf avec succès.

A rappeler aussi que depuis 2016, la Finale du championnat de France est organisée à Marrakech (la FootGolf Cup – Race to Marrakech) et regroupe les meilleurs joueurs mondiaux.

Créée en 2016, sous l’impulsion de l’AFFG et de son président Romuald PRETOT, l’AFGM a organisé son premier tournoi international, comptant pour le FIFG FootGolf World Tour, en décembre 2017, avec près d’une centaine de joueurs venus du monde entier. Fort d’un réseau local très développé, la structure marocaine est en charge des relations institutionnelles et des partenariats pour la FIFG FootGolf World Cup 2018

La FIFG FootGolf World Cup est une compétition de haut niveau, à laquelle participent les meilleurs joueurs de FootGolf au monde. Pour la première fois dans l’histoire de la compétition, les catégories Séniors et Dames auront une place de choix.

Si la compétition individuelle s’annonce palpitante, les confrontations par équipe en formule matchplay restent un spectacle sportif mêlant passion et excitation.

Au-delà de l’aspect sportif, la FIFG FootGolf World Cup est aussi l’occasion de vivre des émotions singulières lors des hymnes nationaux ou lors des remises de prix. Les soirées, dîners, cocktails et tout autre moment hors compétition, dédiés au divertissement, seront aussi pour les joueurs et tous les invités, l’occasion de profter d’instants propices à la convivialité.

LES QUALIFICATIONS

Le système de qualifcation de la FIFG FootGolf World Cup 2018 est un barème qui prend en compte le développement de la discipline dans chaque pays. Ainsi le nombre de spots par pays participants, est déterminé par une moyenne entre le nombre de licenciés de l’association ou fédération et le nombre de joueurs participant aux tournois du World Tour pour cette même association ou fédération.

Chaque joueur sélectionnable doit remplir les conditions suivantes :

– avoir + de 18 ans,

– avoir participé à au moins 5 tournois de FootGolf,

– obtenir une note minimum de 15/20 au questionnaire pratique soumis par la FIFG,

– être licencié du FIFG World Tour,

– être membre d’une association ou d’une fédération nationale, afliée à la FIFG.

Ne sont pas soumis aux paramètres de qualifcation, les cas suivants :

– le ou les champions du monde en titre,

– le Top 20 du FIFG World Tour 2018 catégorie Messieurs + Top 3 du FIFG World Tour 2018

catégorie Seniors + Vainqueur du FIFG World Tour 2018 catégorie Dames,

– les présidents d’association ou fédération,

– les anciens internationaux professionnels dans la limite de 3 par association ou fédération

ABOU ZOUHEIR