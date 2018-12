IFRANE FORUM 2018 GRATIFIE PAR LA FONDATION DES  « TROPHEES DE L’AFRICANITE »

C’est avec une série de signatures, de partenariats, de recommandations et de créations de réseaux que s’est clôturée la troisième édition du Sommet Africain du Commerce et de l’Investissement – Ifrane Forum, tenue au centre des conférences de l’Université Al Akhawayn d’Ifrane sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, les 29 et 30 Novembre 2018

« Cette édition a prouvé qu’Ifrane Forum est bien plus qu’un évènement, mais une philosophie ; Celle de privilégier les actions concrètes et les résultats palpables. Il a permis d’opérationnaliser les recommandations formulées dans la Déclaration d’Ifrane, notamment à travers la tenue des side-events thématiques. » comme déclaré par Khadija Idrissi Janati, Présidente d’Ifrane Forum.

Lors de cette édition, deux réseaux ont vu le jour à savoir : Le « I.Afrika Women », dont la mission principale est de mesurer la contribution des femmes dans l’économie Africaine et d’œuvrer pour le changement des paradigmes liés à leur image, et le « I-Afrika Start-up » qui a comme objectif d’accompagner la croissance des start-up Africaines et amorcer la création d’un fond de soutien dédié.

La cérémonie de clôture a également connu la signature de mémoranda d’entente entre des investisseurs américains et trois entreprises et groupements économiques du Maroc, de la République du Congo et du Burkina Faso, portant sur le financement de projets dans les secteurs des nouvelles technologies, de l’agroalimentaire et des énergies renouvelables.

Aussi : Ifrane Forum franchit un cap et lance ses éditions itinérantes… Dans une optique d’une plus grande ouverture sur le continent et afin de permettre à ses membres d’explorer davantage d’opportunités, I-Afrika annonce le lancement d’une série de forum itinérants qui sillonneront plusieurs villes africaines, avec une première édition prévue en Avril 2019 à Brazzaville.

En marge de cette 3ème édition s’est tenu le Conseil d’Administration du réseau I-Afrika qui a coopté de nouveaux membres; Ainsi, Anthony Nkinzo Kamole, Directeur Général de l’Agence Nationale pour la Promotion des Investissement de la République Démocratique du Congo, Nadia Touby Eko, Directrice Générale de la Société SITTRA du Congo, et Cedric Longange INGONGOMO, Président de la Chambre de Commerce Congolaise à Londres, viendront compléter le Conseil, déjà composé d’Annie Mutamba, Experte des Relations Afrique – Union Européenne (RDC), Libasse Ka, Expert en Marketing Politique et accompagnement d’investisseurs (Sénégal), Haoua Mamoudou, Directrice Générale de Focus Ventures (Niger), Chrystelle Pandanzyla, journaliste et productrice (RDC), Issam Ben Youssef, Directeur du groupe SOROUBAT International (Tunisie), Victoria Babandicha, Directrice Générale de Business Facilitation Agency (RDC), Camille Bounama Sylla, Directeur Générale du groupe CBS (Sénégal), Nicole Katanga, Directrice Générale du Réseau Mahali Business (RDC), Khalid Baddou, Vice Président de la Confédération Africaine du Marketing (Maroc), et enfin Khadija Idrissi Janati, Directrice Générale de KMK GROUPE et fondatrice d’Ifrane Forum (Maroc).

Ces derniers devront définir la stratégie globale du réseau, porter sa vision stratégique et veiller à la bonne mise en œuvre de cette stratégie pour contribuer au développement de la coopération Sud- Sud.

15 agences gouvernementales, 25 pays représentés, 200 participants et 6 plénières pour concourir au développement et l’émergence du continent. Cette édition s’est articulée autour des 4 secteurs majeurs et déterminants pour l’émergence de l’économie du continent, que sont l’Industrie, le Tourisme, les Énergies, et les Infrastructure et la Logistique. Des thématiques brillamment débattues par des intervenants de haut niveau comme Mohamed Soual, Chief Economist et Conseiller du Président Directeur Général de OCP – Maroc, Souleymane Khol, Chief Operating Officer de Onomo Hotels – Maroc, Foued Gueddich, Directeur Général d’AGRIGOLD – Tunisie, Khady Evelyne Ndiaye, Cheffe de la division de l’amélioration du Climat des Affaires de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) – Burkina Faso, Sonia Mezzour, Vice-Présidence du bureau PPP de la Commission Economique pour l’Europe des Nations Unies, Willy Kabukope Kanku, Directeur Général de Mwinda Eco Energie – RDC, Khaled Igué, Président du Think Tank Club Afrique 2030 – Bénin, Najat Lechguer responsable Genre de General Electrics Power – France, Rachid Aouine, Directeur du Centre Régional d’Investissement – Maroc, Prisca Nlend Koho, Directrice Nationale des Assurances du Gabon, et bien d’autres.

Outre le nombre important d’intervenants, de participants, ainsi que des pays représentés, cette 3ème édition a accueilli des représentants de 15 agences gouvernementales de divers pays africains, tels que l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations – AMDIE, l’Office National de Tourisme – RDC, l’Agence Marocaine de l’Efficacité Énergétique – AMEE, l’Agence Nationale de Promotion des Investissements – ANAPI RDC, l’Agence Marocaine pour l’énergie durable – MASEN, MEDZ Maroc, l’Agence de Promotion des Investissements du Burkina Faso – API BF, Direction Départementale des Douanes de PointeNoire – République du Congo. Grâce à cette édition, Ifrane Forum – Sommet Africain du Commerce et l’Investissement, conforte sa place auprès des acteurs économiques Africains et consolide son positionnement dans l’échiquier des événements continentaux qui œuvrent pour une meilleure coopération inter-Afrique. Le rendez-vous est d’ores et déjà donné à Ifrane en Novembre prochain pour une quatrième édition qui s’annonce encore plus prometteuse.

Au terme de cette cérémonie de Clôture, Mr Désiré BEIBLO, vice-Président de la Fondation « Trophée de l’Africanité » a remis à Mme Khadija Idrissi le Trophée de la fondation en reconnaissance à cette jeune entrepreneure experte des relations publiques et de la communication d’influence, fondatrice et présidente du Sommet Africain du Commerce et de l’Investissement, Ifrane Forum, pour son initiative, porteuse d’espoirs en faveur du continent ( Ci Après l’allocution de remise du Trophée prononcée par Désidé)

ABOU ZOUHEIR