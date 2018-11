FETE DE L’INDEPENDANCE : TROIS MINIBUS ET UNE AMBULANCE MEDICALISEE DEDIES AU TRANSPORT SCOLAIRE ET AU SECTEUR DE LA SANTE DE LA PROVINCE D’IFRANE

A l’instar de toutes les provinces et préfectures du Royaume, la province d’Ifrane a célébré Dimanche 18 novembre dernier dans la joie et la fierté : le 63ème anniversaire de l’indépendance qui est un évènement phare commémorant le triomphe de la volonté du Trône et du peuple pour se libérer du joug du colonialisme.

A cette occasion commémorative de ce grand évènement national marquant de l’histoire contemporaine du Royaume qui se veut également une occasion de rendre hommage à la lutte interrompue menée par le glorieux Trône alaouite et toute la nation et à leurs efforts acharnés pour poser les jalons d’un Maroc indépendant, moderne, uni et solidaire ; le Gouverneur de S.M. Le Roi dans la Province d’Ifrane a présidé une cérémonie de remise des clés de trois véhicules du transport scolaire mis à la disposition des collectivités territoriales rurales de Tizguite, Tigrigra et de Sidi El Makhfi par l’INDH et d’une ambulance médicalisée mise à la disposition de l’hopital provincial du 20 Aout à Azrou.

L’enveloppe budgétaire allouée par l’INDH à cette opération a caractère social est d’un montant global de deux million de Dirhams et vise à renforcer le parc auto du transport scolaire et celui de l’évacuation médicale de la province notamment dans le cadre des grands efforts déployés au niveau local pour lutter contre la précarité dans le monde rural.

ABOU ZOUHEIR