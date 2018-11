LE DEPARTEMENT DE L’HABITAT CELEBRE LA JOURNEE MONDIAL DE L’HABITAT ET ORGANISE DES PORTES OUVERTES

En célébration de la Journée internationale et arabe de l’habitat sous le thème de :« la solidarité pour un logement décent » ; la Direction provinciale de l’Habitat et de la Politique de la Ville à Ifrane en collaboration avec la Province d’Ifrane a organisé une journée portes ouvertes le vendredi dernier à la salle des conférences d’Ifrane sous la Présidence du Gouverneur d’Ifrane Abdelhamid El Mazid et en présence du Secrétaire d’état chargé du développement rural et des eaux et forets ; président du Conseil provincial d’Ifrane entre autres personnalités civiles et militaires.

Intervenant lors de la cérémonie d’ouverture de cette Journée Portes Ouvertes, Mr le directeur provincial de l’Habitat et de la Politique de la Ville à Ifrane ; Mr Hamid Ibrahimi a saisi l’occasion pour présenter le bilan d’activité de son département au titre de l’année 2018 et exposer des données générales sur le territoire de la province, ses opportunités naturelles et touristiques, qui constituent un levier pour son développement local durable.

Par la même occasion, Hamid Ibrahimi a mis en exergue les indicateurs sociodémographiques qualitatifs qui révèlent la persistance des difficultés de développement au sein de quelques communes et centres à l’échelle provinciale. Par la suite ; l’intervenant a fait une présentation détaillant les programmes et projets d’Habitat initiés au niveau du territoire de la province.

Il s’agit en effet des programmes à caractère correctif visant l’amélioration des situations existantes tels que VSB, HMR, la restructuration, …etc. et de ceux à caractère préventif tels que la promotion de l’Habitat social et de la politique de la ville qui combine entre l’aménagement de l’espace et l’intégration sociale.

Dans ce cadre ; Mr Hamid Ibrahim directeur provincial du ministère de et de la Politique de la Ville a souligné qu’en matière de requalification Urbaine ; la Province d’Ifrane a connu le lancement de sept programmes d’un montant global de 548.86 millions de Dhs visant la requalification de quartiers a Azrou et Ifrane et des centres ruraux de Ain Leuh, Sidi Makhfi et Dayet Aoua.

Pour lutter contre les logements condamnés d’effondrement, le Directeur Provincial a avancé que la ville d’Azrou et les centres montant au niveau de la province d’Ifrane ont connu cette année le lancement des programmes en cours d’exécution concernant le traitement des logements menaçant ruines pour une 340.48 enveloppe budgétaire globale de 340.48 millions de dirhams.

De même avait-il précisé, les villes d’Azrou et Ifrane ont connu le lancement de deux programmes de « Ville sans bidonville » notamment pour le recasement des habitants des bidonvilles d’Azrou et des quartiers périphériques de la ville d’Ifrane (Tarmilate et Tighboula) et ce, pour un montant total de 42.20 millions de dirhams.

En matière de politique de la ville, il y’a lieu de relever avec satisfaction qu’enfin, l’église Notre Dame des Cèdres de la ville d’Ifrane autre fois Foyer culturel des jeunes d’Ifrane d’antan laissée à l’abandon depuis, se verra réaménagée et transformée en centre culturel pluridisciplinaire pour un montant de 30.00 millions de dirhams et que ; dans ce même cadre de politique de la ville, des programmes de mises a niveau des centre ruraux de Tizguite, Oued Ifrane et de Timahdite sont à l’étude pour .

Enfin ajouta le Directeur provincial du ministère de et de la Politique de la Ville ; la province d’Ifrane a connu la réalisation de neuf projets concernant le logement social effectués à Ifrane (01) et Azrou(08) par AL OMRANE et d’autres promoteurs immobiliers privés qui ont réalisé un total de 196 logements.

A noter enfin que ; conformément aux nouvelles orientations du Ministère de l’habitat et de la politique de la ville, les futures interventions dans la province d’Ifrane, comme partout ailleurs, reposeront d’avantage sur l’approche proactive en application des directives royales visant l’augmentation de la qualité de services rendus aux citoyens marocains et l’adoption de la charte de l’environnement. En s’alignant à cette approche territoriale novatrice, le directeur provincial a affirmé que les futures programmes d’Habitat et de la politique de ville, qui seront adoptés dans un cadre de concertation et de partenariat à l’échelle de la province, répondront aux exigences de l’anticipation et du ciblage. Ce qui nécessite la réalisation des études diagnostiques participatives, en vue de fixer les besoins et les objectifs et d’identifier les dysfonctionnements et faiblesses qui empêchent le développement durable des territoires concernés.

ABOU ZOUHEIR