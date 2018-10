LA VILLE DE KHENIFRA DECOUVRE EN EXCLUSIVITE LE DUO COMPOSE DE LA STAR DE LA CHANSON AMAZIGHE L’ALGERIEN IDIR ET LA DIVA DU MOYEN ATLAS MAROCAIN CHERIFA

Vendredi 19 octobre dernier, la capitale des tributs Zayane ; Khénifra a été au rendez-vous avec la soirée de clôture de la 2ème édition du Festival Ajdir Izourane organisée à Ajdir du 17 au 20 octobre sous le Haut patronage de S.M. Le Roi Mohammed VI par l’Association Ajdir Izourane pour la culture amazigh de Khénifra par l’Association Ajdir Izourane.

Après une présentation artistique et musicale de la troupe orchestrée par l’artiste amazigh Houssa 46 ; les spectateurs Khnifris venus nombreux à cette belle soirée ont été invité à suivre avec magnificence la présentation inédite du Duo composé par la Star de la chanson amazighe Kabyle l’artiste Idir ; de son vrai nom Hamid Cheriet, chanteur, auteur-compositeur et interprète algérien de musique kabyle et la diva de la chanson amazigh du Moyen Atlas Marocain l’artiste Cherifa Kersit qui les ont émerveillés par le Duo qui a chantée la mémorable chanson d’IDIR : «A vava inouva de Idir» sous un merveilleux spectacle de feux d’artifice. Malheureusement, les organisateurs ont été obligés à arrêter ce très beau spectacle juste après le passage du Duo Amazigh inédit de Cherifa et Idir à cause des fortes pluies diluviennes qui ont commencé à s’abattre sur la ville de Khénifra.

A noter que le mémorable Site d’Ajdir a abrité ce même jour du vendredi 19 octobre 2018 les travaux du troisième et quatrième axes de la conférence nationale sur le thème de : « la montagne amazighe : Histoire, culture et défis du développement » consacrés respectivement aux « pratiques cognitives et écologiques au Moyen Atlas » et aux « défis du développement durable dans les zones de montagnes ».

De même, la localité d’ajdir a connu ce même jour du vendredi l’organisation de la « rencontre Ajdir pour imadiazines » avec les fortes participations d’une pléiade de poètes amazigh.

ABOU ZOUHEIR