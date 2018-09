du 21 au 25 septembre 2018

Un événement scientifique et culturel phare dans le paysage national

Du 21 au 25 septembre prochains ; la ville d’Ifrane abrite l’une des plus grandes manifestations culturelles au Maroc sur les sciences de l’espace destinées au grand public organisée par l’Université Al Akhawayn avec comme objectif ; la vulgarisation et la promotion des sciences et des scientifiques auprès des jeunes afin de stimuler leurs intérêts pour les sciences etles technologies.

En effet ; l’Université Al Akhawayn d’Ifrane organise la 7ème édition du Festival d’Astronomie d’Ifrane durant lequel les festivaliers auront accès à une panoplie d’activités culturelles scientifiques (conférences, ateliers, formation, expositions, planétarium, forum, nuits d’observations.. etc.).

L’édition de cette année vise aussi la mise en valeur du développement accru de la robotique au service de l’homme non seulement sur notre planète mais aussi pour sa conquête des cieux lointains.

Le festival d’astronomie d’Ifrane connaîtra l’organisation d’un forum sur l’apport et l’importance de l’enseignement de l’astronomie et de la robotique et la participation d’un bon nombre d’astronomes marocains spécialistes et amateurs qui prendront part aux différentes activités du festival. Parmi eux, l’invitée d’honneur de cette édition, Prof. Hasnaa Chennaoui Aoudjehane, Spécialiste de renommée internationale dans le domaine des météorites. Elle sera honorée lors de ce festival en reconnaissance de ses contributions scientifiques dans ce domaine et de son travail laborieux sur l’étude et la mise en valeur puis le répertoriage des météorites. Elle est aussi reconnue pour son dévouement pour la vulgarisation et la diffusion des sciences au Maroc

L’éminente professeur spécialiste animera vendredi 21 septembre une Conférence grand public à la salle des conférences de la ville d’Ifrane sous le théme : « Le Maroc: un trésor de météorites unique au monde ».

ABOU ZOUHEIR