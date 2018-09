Mercredi 19 Septembre 2018

SM le Roi préside la cérémonie de lancement de la 3ème phase de l’INDH (2019-2023), conçue selon une nouvelle ingénierie

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a présidé, mercredi au Palais Royal à Rabat, la cérémonie de lancement de la 3ème phase de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) (2019-2023), conçue selon une nouvelle ingénierie, pour une enveloppe estimée à 18 milliards de dirhams. Cette 3-ème phase de l’INDH ambitionne de consolider les acquis enregistrés au cours des précédentes phases, en recentrant les programmes de l’Initiative sur le développement du capital humain, la promotion de la condition des générations montantes et l’appui aux catégories en situation de vulnérabilité, et ce selon une méthodologie basée sur une gouvernance innovatrice visant à réaliser davantage de cohérence et d’efficacité.

A cette occasion, le ministre de l’Intérieur, M. Abdelouafi Laftit, a présenté devant SM le Roi le bilan de la première et de la deuxième phases de l’INDH et décliné les grandes lignes de la nouvelle vision relative à la 3ème phase de cette Initiative qui s’inscrit en droite ligne du discours adressé à la Nation à l’occasion du 19-ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux Ancêtres. Rappelant l’importance de ce chantier de règne, lancé par le Souverain le 18 mai 2005 et qui a suscité l’admiration de plusieurs pays, M. Laftit, a indiqué que cette nouvelle phase, qui mobilisera des investissements de l’ordre de 18 milliards de dirhams, s’articulera autour de quatre principaux programmes. Il s’agit du programme de réduction du déficit enregistré au niveau des infrastructures et des prestations sociales de base, du programme d’accompagnement des personnes en situation de précarité, du programme d’amélioration des revenus et d’intégration économique des jeunes et du programme d’appui pour le développement humain des générations montantes, a poursuivi le ministre.

La mise en œuvre de cette troisième phase se fera selon les règles de bonne gouvernance qui consacrent une gestion intégré des projets et garantissent une certaine convergence entre les différents programmes sectoriels des établissements de l’Etat et des collectivités territoriales, a ajouté M. Laftit. De même, conformément à la nouvelle politique de la régionalisation avancée et à celle de déconcentration administrative, il sera procédé à une redéfinition des attributions des organes actuels de gouvernance, de façon à garantir plus d’efficacité et d’efficience à ce chantier, a-t-il dit.

La nouvelle vision de la troisième phase de l’INDH vise à assurer un développement humain et social durable, garant des valeurs de dignité, d’égalité et de solidarité et source de beaucoup d’espoir pour les générations montantes, a fait remarquer M. Laftit. Il a souligné que les programmes prévus au titre de cette phase interviennent en application des résultats de l’évaluation sur le terrain des programmes de cette Initiative et en concrétisation des recommandations inscrites dans les rapports des partenaires qu’ils soient institutionnels, collectivités locales ou société civile.

Ces programmes ont pour principaux objectifs de consolider les acquis enregistrés, en veillant à assurer la pérennité des projets réalisés et à améliorer leurs services, a-t-il précisé, notant que ces programmes ambitionnent également de réduire les déficits enregistrés au niveau des infrastructures et des services de base de santé et d’éducation, de renforcer la cohésion sociale, de promouvoir l’intégration économique des jeunes et de consacrer le rôle de l’INDH, en tant que principal levier de convergence et de mobilisation des différents acteurs. Le ministre de l’Intérieur a remis, à cette occasion, à SM le Roi, que Dieu Le préserve, le bilan 2005-2017 de l’INDH, en arabe et en français, la proposition de la plateforme relative à la 3ème phase de l’INDH 2019-2023 et un album photo retraçant certaines Activités Royales relatives à l’INDH, durant la période 2005-2017.

Le Souverain a ensuite présidé la cérémonie de signature d’une convention cadre relative à l’appui à la scolarisation et à la lutte contre la déperdition scolaire, chez les enfants issus des familles pauvres en milieu rural. Cette convention, signée par MM. Abdelouafi Laftit et Saïd Amzazi, ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, vise notamment à appuyer l’enseignement préscolaire, à renforcer les services d’internat, de restauration et de transport scolaire et à promouvoir les activités parascolaires.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence du Chef du gouvernement, des présidents des deux Chambres du Parlement, de Conseillers de SM le Roi, de membres du gouvernement, de présidents des instances constitutionnelles, de représentants d’institutions internationales, de walis à l’administration centrale du ministère de l’Intérieur, des Walis des différentes régions du Royaume, des présidents des Conseils régionaux et de plusieurs hautes personnalités. Au terme de cette cérémonie, Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, a offert une réception en l’honneur des personnalités présentes.

MAP 19/09/2018